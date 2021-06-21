Kentte etkisini gösteren hava sıcaklığı nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlara, 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkılmaması önerildi. Hafta sonuna doğru, sıcaklığın biraz daha artacağı belirtildi.

Elazığ başta olmak üzere doğuda artan sıcaklıklar, vatandaşları bunaltmaya başladı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının devam edeceğini belirtirken kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi.

SICAKLIK ARTMAYA DEVAM EDECEK

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklığın birkaç derece daha artması beklendiği kaydedildi.

Öte yandan sağlıkçılar, özellikle kronik rahatsızlığı olanların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamasını önerdi.

Elazığ’da termometreler 39 dereceyi gösterdi VİDEO





"BU SENE KURAKLIK VAR"

Vatandaşlardan Fethi Şavak, “Bu sene çok büyük bir kuraklık var. Tarım ve hayvancılıkta sıkıntılar var. Tabii bu arada pandemi de var. Hepsi üst üste geldi. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatırız. Devletimize ve milletimize Allah kolaylık versin.

Ama ne yapalım hepsi Allah’tan gelmiş. Çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Umudumuz yitirmeyeceğiz. Güzel günler, yarınlar bizi bekliyor.

İnşallah yağmurlar yağar. Gelecek sene daha güzel bir iklim olur. Sıcaklık 39 dereceyi gösteriyor. Bu sıcaklıklarla beraber bahar yağmurlarının yağmaması sıkıntı oluşturdu." dedi.





"HER YER YAĞIŞLI ELAZIĞ HARİÇ"

Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlardan Hikmet Turhan, “Havalar çok sıcak bulanıyoruz. Her yerde yağmur var bir tek Elazığ ve doğuda yok.

Takdiri ilahidir. Maske ile zorlanıyoruz fakat mecbur takıyoruz. Bu sene de kurak gidiyor.” diye konuştu.







