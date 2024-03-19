Elazığ'da üşüyen kedi ile köpeğin dayanışması Elazığ'da soğuk havada yan yana uzanarak ısınmaya çalışan kedi ve köpeğin manzarası içleri ısıttı.

İHA

Elazığ'da hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düştüğü bir gün, soğuktan üşüyen bir kedi ile kangal köpeği, birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışırken görüntülendi.

Yan yana uzandılar, birlikte ısındılar

Güzelyalı köyünde, köpek kulübesinde yatan kedi ile köpeğin yan yana uzanıp ısınma çabaları, duygusal bir sahne olarak vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu manzara, izleyenleri derinden etkilerken, dostluğun ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)