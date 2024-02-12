Elazığ'da vatandaşlar isyanda: Domuzlar yerleşim yerini mesken tuttu Son aylarda sayılarında artış yaşanan yaban domuzları, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamadıkları için yerleşim yerlerine inmeye başladı.

İHA

Yaban domuzlarının sayısında yaşanan artış, Elazığ vatandaşları canından bezdirdi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan yaban domuzları, yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Hemen her gün bir sürüyle karşılaşan vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bağ ve bahçelere zarar veriyorlar

Kent merkezine kadar inip bağ ve bahçelere büyük zarar vermeye başlayan domuzlar, vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı.

Bahçelere dadanan ve ağaçlara zarar veren domuz sürülerinin özellikle sabah saatlerinde göründüğünü ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İnsanların varlığında bile rahatsız olmayan yaban domuzları, rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)