Elazığ'da yaşlı adam köy hayatını şehre taşıdı

Çiftlik hayatına duyduğu özlemle kent merkezindeki evinin önündeki taşlık araziyi ormanlık araziye çeviren yaşlı adam 15 kilogram vermesine rağmen fidanları toprakla buluşturdu.

Elazığ'da 74 yaşındaki İsmail Yılmaz, çocukluk hayali olan ormanlık alanı şehire taşıdı.

Kentte, çorak arazideki taşları tek tek toplayıp önce kule yaparak sonrasında onlarca fidanı toprakla buluşturdu.

Taşlık tepeyi tek başına 1 ayda dümdüz ederek fidanlık alana çeviren 4 çocuk ve 10 torun sahibi İsmail dede, bu süre zarfında yaklaşık 15 kilogram vermesine rağmen yılmadan devam etti.

Özlem duyduğu köy hayatını şehrin ortasına taşıyan İsmail dede, tek amacının gelecek nesillere yeşil bir alan bırakmak olduğunu söyledi.

"İnsanlarımız buraya gelip dinlensin"

Hayır için fidanları toprakla buluşturduğunu dile getiren İsmail Yılmaz, "Nerden bakarsan bak yaklaşık 100 tane küme taş topladım. Hayır için buraya badem, çam ve ne bulursam ektim. Şimdiye kadar buraya badem, ayva, üzüm, sumak, çam, alıç meyvesine kadar fidan diktim. Yeşillik olsun ki, memleketimiz hoş olsun. İnsanlarımız buraya gelip dinlensin. Çalıştığım için 90 kilogramdan 75 kilograma kadar düştüm. Ekeceksin ki biçeceksin. Buradan torunlarımız, evlatlarımız ve komşularımız var, herkes faydalansın." dedi.

"Buradan bakınca şehir ayaklarının altında"

İHA'nın haberine göre, gücü yettiğince taş toplayıp fidan dikeceğini belirten Yılmaz, "Allah fikri verdi, ben de gelip burada çalışmaya başladım. Allah’ın işi yoksa bu dağ benim neyime gerek. Canım sıkılıyor gelip burada eğleniyorum, fidanlara bakıyorum ve yol yapıyorum. Buradan bakınca şehir ayaklarının altında. Buralar çok güzel, buraya bir çeşme yapılsa çok memnun olurum. Fidanların suya ihtiyacı var. Bu fidanları ben ektim, parasız bakacağım hayır için. Peygamber Efendimiz demiş ki son nefesinize kadar ağaç dikin. Yazın arkadaşlarla kulübede oturacağız, burayı çay içeceğimiz bir yer yapmak için yaptım." diye konuştu.