Halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’, Maden ilçesinde ortaya çıktı. Cep telefonu ile görüntülenen zehirli örümcek daha sonra gözden kayboldu.

Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği, bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ türünden olan zehirli örümcek, Maden ilçesinde ortaya çıktı.

Dokunmak bile tehlikeli

Zehirli örümcek, Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Uzmanların “dokunulması bile tehlikeli” dediği zehirli örümcek, daha sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da zehirli uğur böceği görüldü VİDEO



Kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor

“Esus Cinnaberinus” cinsi örümceklerin bazı türleri zehirli olabiliyor.

Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.