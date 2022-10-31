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    Elazığ'da zehirli uğur böceği görüldü

    Halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’, Maden ilçesinde ortaya çıktı. Cep telefonu ile görüntülenen zehirli örümcek daha sonra gözden kayboldu.
    • 31.10.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 12:39
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    Elazığ'da zehirli uğur böceği görüldü

    Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği, bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ türünden olan zehirli örümcek, Maden ilçesinde ortaya çıktı.

    Dokunmak bile tehlikeli

    Zehirli örümcek, Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

    Uzmanların “dokunulması bile tehlikeli” dediği zehirli örümcek, daha sonra gözden kayboldu.

    Elazığ'da zehirli uğur böceği görüldü VİDEO

    Kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor

    “Esus Cinnaberinus” cinsi örümceklerin bazı türleri zehirli olabiliyor.

    Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

    Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

    Elazığ da zehirli uğur böceği görüldü #1

    Elazığ da zehirli uğur böceği görüldü #2

    Elazığ da zehirli uğur böceği görüldü #3


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