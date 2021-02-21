Elazığ'da zihinsel engelli Erhan, işinde usta oldu

Çocuklukta öğrenme güçlüğü çeken ve yüzde 50 zihinsel engeli bulunan Erhan Ulam, stajyer olarak gittiği oto lastikçide usta olarak kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.

Elazığ'da ailesiyle beraber yaşayan 27 yaşındaki Erhan Ulam, zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.

Ulam, yaşı gelince Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’na gönderildi.

Haftanın yarısında akademik ders alırken, diğer yarısında ise okulda bulunan atölyelerde meslek öğrenen Ulam, 11. sınıfa geldiğinde oto lastikçide staj yapmaya başladı.

ENGELLERİ AŞIP USTA OLDU

Burada çalışma azmi ile kendisini sevdiren Ulam, 2012’de mezun olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı sürdürdü. Çırak olarak işe başlayan Ulam, yüzde 50 zihinsel engeli olmasına rağmen azmiyle usta oldu.

Yaklaşık 10 yıldır çalışan Ulam, kendi parasını kazanarak hem ailesine ekonomik katkı sağlıyor hem de kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

"HER İNSANIN BİR KUSURU OLUYOR"

2012 yılında okuldan mezun olduğunu belirten Ulam, “Mezun olduğum zaman buraya başladım. Burada hayatı öğrenmeye çalışıyorum. Lastik ustasıyım. Engelli olduğumuz için değil ama her insanın bir kusuru var. Bizim de kusurumuz budur. Allah bizi böyle yaratmış. Sıkıntı yok.” dedi.

"VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR"

Erhan’ın 10 senedir yanında çalıştığını söyleyen iş yeri sahibi Yaşar Uçar, “Kendisi var gücü ile işine sahip çıkıyor. Evine bir nebze de olsa faydası oluyor. Bizim burada iş vermemiz onun için de iyi, bizim için de iyi. Biz de bu tür insanları kazanmış oluyoruz. Kendisinin de gayreti bizim de desteğimizle bu tür insanların hayat içerisinde olmasına bir vesile oluyoruz. Erhan işe sahip çıkıyor ve bağlı.” diye konuştu.