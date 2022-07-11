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    Elazığ'daki düğünde 'Silah atmak yasaktır' pankartı açıldı

    Hayatlarını birleştiren çift, düğünlerinde silah kullanılmaması için, "Düğünümüze hoş geldiniz. Silah atmak yasaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazılı pankart açtı.
    • 11.07.2022 - 11:32
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    Elazığ'daki düğünde 'Silah atmak yasaktır' pankartı açıldı

    Elazığ’ın Maden ilçesinde dünya evine giren bir çift, örnek olacak bir davranış sergiledi.

    Düğünlerine kötü bir olayın yaşanmamasını hedefleyen aile, misafirlere ilginç bir şekilde ricada bulunuldu.

    Pankart açıldı

    İHA'nın haberine göre; davetlilerden düğünde silah kullanılmamasını isteyen çift, köy ve düğün alanı girişine afiş ile pankartlar astırdı.

    "Silah atmak yasaktır"

    Silahlı magandalara uyarı niteliğinde mesajlarının yer aldığı pankartlarda, "Düğünümüze hoş geldiniz. Silah atmak yasaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

    Elazığ daki düğünde Silah atmak yasaktır pankartı açıldı #1

    Elazığ daki düğünde Silah atmak yasaktır pankartı açıldı #2

    Elazığ daki düğünde Silah atmak yasaktır pankartı açıldı #3


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