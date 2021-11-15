Boş sulama havuzuna düşen yaralı domuzu gören köylüler, yardım istedikleri domuzun saldırısıyla karşı karşıya kaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Baskil ilçe merkezinde, bir bahçede bulunan boş sulama havuzundan sesler geldi.

Havuzdan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, havuzun yanına gitti.

Vatandaşlar, sulama havuzuna düşen ve yaralandığı fark eden domuza yardım etmek istedi.

SALDIRMAYA KALKIŞTI

Fakat domuz, yaralı olmasına rağmen havuzdan vatandaşlara saldırmaya kalkıştı. Vatandaşlar, domuzun havuzda olmasına rağmen korkarak kaçıştı.

Elazığ'daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı VİDEO







KENDİ İMKANLARIYLA HAVUZDAN ÇIKTI

O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, yaralı domuzun kendi imkanları ile havuzdan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.



