Euro
11.4532
0.01%
Dolar
9.9956
-0.04%
Altın
599.57
-0.07%
Borsa
1.705
4.05%
Bitcoin
660.614
1.76%
BTXN Coin
21.31
0.89%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Elazığ'daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı

    Boş sulama havuzuna düşen yaralı domuzu gören köylüler, yardım istedikleri domuzun saldırısıyla karşı karşıya kaldı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı

    Elazığ'ın Baskil ilçe merkezinde, bir bahçede bulunan boş sulama havuzundan sesler geldi.

    Havuzdan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, havuzun yanına gitti.

    Vatandaşlar, sulama havuzuna düşen ve yaralandığı fark eden domuza yardım etmek istedi.

    SALDIRMAYA KALKIŞTI

    Fakat domuz, yaralı olmasına rağmen havuzdan vatandaşlara saldırmaya kalkıştı. Vatandaşlar, domuzun havuzda olmasına rağmen korkarak kaçıştı.

    Elazığ'daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı VİDEO


    KENDİ İMKANLARIYLA HAVUZDAN ÇIKTI

    O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, yaralı domuzun kendi imkanları ile havuzdan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.

    Elazığ daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı #1

    Elazığ daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı #2

    Elazığ daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı #3

    Elazığ daki köylüler, yardım etmek istediği domuzun saldırısına uğradı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir