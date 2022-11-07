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Elazığ'daki maçta taraftar kavgası: Polis amigoluk yaptı

Elazığ'daki maçta taraftar kavgası: Polis amigoluk yaptı

Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor maçı sırasında taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Olaya müdahale eden polis, tarafları sakinleştirmek için 3'lü çektirdi.