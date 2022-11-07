- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Elazığ'daki maçta taraftar kavgası: Polis amigoluk yaptı
Elazığ'daki maçta taraftar kavgası: Polis amigoluk yaptı
Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor maçı sırasında taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Olaya müdahale eden polis, tarafları sakinleştirmek için 3'lü çektirdi.
- 07.11.2022 - 12:13
- Güncelleme : 07.11.2022 - 12:31
Elazığ'daki maç sırasında taraftarların gerginliğini polis, ilginç bir yöntemle önledi.
Yaşanan olayda, 1. Amatör Ligde Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor 5. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, 2-1 Hicret Gençlik Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sırada, maç oynanırken tribünde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Taraftara 3'lü çektirdi
Görevli polislerin müdahalesi ile olay yatıştırılırken, bir trafik polisinin ise taraftarlara amigoluk yapması renkli görüntülere sahne oldu.
İHA'nın haberine göre, tezahüratların ardından taraftarlar dakikalarca polisi ayakta alkışladı.