Elazığlı 'Müslüm Gürses'e memleketinde yoğun ilgi

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elazığlı Baki Çiçek, uzun yıllar sonra geldiği memleketinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

Hayranları'nın Müslüm Baba'sı, arabesk müziğin unutulmaz isimi Müslüm Gürses 2013 yılında hastanede geçirdiği 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart 2013'te hayatını kaybetti.

Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle dikkat çeken 57 yaşındaki Baki Çiçek ise Gürses hayranlarının ilgi odaklarından biri.

Memleketinde yoğun ilgiyle karşılaştı

30 yıldır yaptığı taksiciliğin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, gezmek için uzun yıllar sonra geldiği memleketi Elazığ'da sokağa çıktığında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılıp Çiçek ile hatıra fotoğrafı çekiyor.

Görüntüsü olduğu kadar sesiyle de Gürses'i andıran Çiçek'in gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.





Gürses ile tanışma hikayesini anlattı

Müslüm Gürses ile tanışma anını İHA'ya anlatan Baki Çiçek, "1996 yılında Mahmut Bey yolunda bir gazino vardı, ben de orada çıkıyordum sahneye. Ben saat 12.00’da bitiriyordum programı Müslüm Gürses de 12.00’da programa başlıyordu. Geliyordum onun sahnesinin karşısında oturuyordum o da durup izliyordu beni. İnsanlar ona bakarken o da bana bakıyordu. Birkaç gün sonra beni müdüriyete çağırdılar orada Muhterem ablam da oradaydı. Ben de istiyordum beni sahneye yanına çağırsın şarkı söyleyeyim, sesimi dinlesin ben de müdüriyete gitmedim. Müslüm Gürses sahneye çıkarken benim soy ismim Çiçek, dedi 'Çiçek ya çağırıyorum da gelmiyorsun' ben de 'Özür dilerim baba' dedim. Yanına çağırdı elini öptüm baktım bana 'Saygılıymış da' dedi orada bir parça okudum tanışmamız orada başladı. Ondan sonra hep yan yanaydık. Gündüz Bakırköy’de otururduk çay kahve içer sohbet ederdik. Allah rahmet eylesin. Fotoğraf çekiyorlar, çok fanatikleri sarılmak istiyor seni gördük onu gördük gibi diyorlar. Elazığ’a saygılar sevgiler. Elazığ güzel bir yer. Elazığ’a gelince insanın içi açılıyor. Gakkoşlar diyarı burası” diye konuştu.



