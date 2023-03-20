Elbistan'da 42 gündür nöbet tuttuğu enkazda kumbarasını buldu Depremin merkezinde yıkılan evinin enkazında nöbet tutan tornacı Hüseyin Akarsu, 4 yıldır biriktirdiği parasına elleriyle kazıyarak ulaştı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yıkım sırasında güvenlik önlemleri alınırken, toplanan enkazlar kamyonlarla belirlenen alana taşınıyor.

İlk depreme Yunus Emre Mahallesi'nde anne ve babasıyla yakalanan 35 yaşındaki Hüseyin Akarsu, ailesini güvenli bir bölgeye götürdü.

42 gün enkaz başında

Geçimini tornacılık yaparak sağlayan Akarsu'nun evi, ikinci depremde yıkıldı. Akarsu, 4 yılda biriktirdiği paraların bulunduğu kumbaraya ulaşmak için 42 gün apartmanın enkazı başında bekledi.

Enkaz kaldırma çalışmasına başlanan binanın molozlarını, elleriyle kazarak değerli eşyalarını ve kumbarasını aramaya başlayan Akarsu, uzun uğraşların ardından cep telefonu, kredi kartları, cüzdanı ve kumbarasına ulaştı.

Parasını saydı

Eşyalarını bulmanın sevincini yaşayan Akarsu, zarar gören kumbarasından çıkardığı parasını saydı. Akarsu'nun bulduğu eşyalar, bölgede bekleyen güvenlik güçleri tarafından da kayıt altına alındı.

"Helal mal önüme geldi"

Akarsu, yaklaşık 4 yıldır kötü günler için kumbarasında para biriktirdiğini, para ile değerli eşyalarını alabilmek için enkaz kaldırma çalışmalarını beklediği şu sözlerle anlattı:

Umut dünyası, 'belki bulurum' diye molozları ellerimle kazdım. Binanın çöktüğü ilk günden beri burada yatıp kalkıyorum. Çok zor şartlarda çalışıyorum. Yıllardır biriktirdiğim emeğim vardı. Gurbette çalışarak kazandığım paralardan kenara ayırdığım bir birikimimdi. İşte helal mal, helal rızık yuvarlanarak önüme geldi. Çok mutlu oldum.

Akarsu, depremde tüm eşyalarını kaybettiklerini ama can kayıpları olmadığı için de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.