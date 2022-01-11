Elektrik faturası hesaplama 2022: Sayaçtan elektrik faturası nasıl hesaplanır?

Elektrik saati okuma yollarını doğru bir şekilde uygulayarak, henüz fatura dönemi gelmeden elektrik faturasını hesaplayabilmek mümkün. Peki sayaçtan elektrik faturası nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

1 ocak 2022 tarihinden itibaren elektriğe kademeli uygulanmak üzere %50 ile %100 oranlarına varan zam yapıldı.

1 kw elektrik kaç tl? 2022 1 kwh elektrik ne kadar? sorularının cevabı merak konusu olurken, vatandaşlar sayaçlardan fatura hesapları için de kolları sıvadı.

Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022’den itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için 2.06 TL/ kWh olarak uygulanacak.

Peki elektrik faturası nasıl hesaplanır 2022? İşte sayaçtan fatura hesaplama yöntemi..

KADEMELİ ELEKTRİK FATURASI NASIL HESAPLANIR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde sistemle ilgili bilgi verirken, “Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” dedi.

Dönmez’in açıklamasından sonra sınır 150 kilovatsaat olarak belirlenmiş oldu.

Dönmez’in verdiği bilgiye göre örneğin bir ailenin aylık tüketimi 167 kilovatsaat olduysa 150 kilovatsaati birinci tarifeden, kalan 17 kilovatsaat ikinci tarifeden hesaplanacak.

Tüketim 110 kilovatsaat ise düşük tarifeden hesaplanacak.

250 kilovatsaat ise 150 kilovatsaati birinci düşük kademeden, kalan 100 kilovatsaati ikinci yüksek tarifeden hesaplanacak.

ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA 2022

Kolay yoldan elektrik faturası hesaplamak için toplam elektrik tüketim toplamı ile vergiler dahil elektrik birim fiyatı çarpılır.

2022 yılı Ocak ayı için vergiler dahil elektrik birim fiyatı 150 kilowatta kadar 1,37 TL; 150 kilowattın üstündeki kısım için ise 2,06 TL ile kWh cinsinden elektrik tüketim toplamı çarpılarak elektrik faturası hesaplanır.

150 KW ELEKTRİK KAÇ TL?

1 ayda 150 kWh ve altı tüketim olduğunda 150 kW elektrik fiyatı 205,50 TL’dir.