Elektrik faturası kaç gün gecikirse kesilir 2022? Son ödeme gününden...

Faturaların son ödeme tarihi geçer geçmez akıllara gelen ilk soru "ne zaman kesilir" oluyor. Peki elektrik faturası kaç gün ödenemez ise kesinti yapılır? İşte 2022 elektrik kesme-açma...

Her ay elimize ulaşan faturalarda, son ödeme tarihi yer alıyor.

Faturasını gününde ödemeyen vatandaşlar ise kesintiye uğramak durumunda kalıyor.

Elektrik faturasını ödeyemeyen, geciktiren vatandaşlar elektriklerinin kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor.

Belirlenmiş olan ödeme protokollerine uymayan ve kurum tarafından iki kez yapılmış olan ikazlar sonucu ödemelerini gerçekleştirmeyen kullanıcıların abone oldukları sayaç kurum görevlisi tarafından mühürleniyor.

Peki elektrik faturası kaç gün gecikirse kesilir? Elektrik kaç günde kesilir 2022? İşte yanıtı...

ELEKTRİK FATURASI KAÇ GÜN GECİKİRSE KESİLİR 2022?

Tüketiciler elektrik faturaları kendilerine bildirildiğinde fatura üzerinde yazan son ödeme tarihine kadar ödeme yapmakla mükellefler. Eğer ki ödeme son ödeme tarihi geçmesine rağmen yapılmamış ise elektrik kurumu tarafından tüketiciler uyarılır.

Uyarıdan sonra ikinci dönem fatura dönemi geldiğinde ikinci dönem faturanın üzerindeki son ödeme tarih de ihlal edildiğinde elektrik kurumu tüketicileri ikinci ve son kez uyararak son uyarıdan sonraki 5 iş günü içerisinde toplam her iki faturanın ödenmemesi durumunda enerjinin kesileceğini bildirir.

Ödeme prensiplerine uymayan ve her iki ihtar neticesinde toplam ödemelerini yapmayan tüketicilerin abone oldukları sayaç elektrik kurumundan gönderilen görevli tarafından kesilerek mühürlenir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE İSTİSNALAR

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek.

KESME AÇMA İŞLEMLERİ

Zamanında ödenmeyen borçlar kapsamında uygulanan kesme işlemi;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 08:00-15:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Resmî, dini bayram günleri, genel tatil günleri ile bunların bir önceki günlerinde kesme işlemi yapılmaz.

Açma işlemleri hafta içi 13.00-22.00, hafta sonu 10.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Kentsel ve kent altı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde, kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde enerji açma işlemi yapılmaktadır.