Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Bu hata faturanızı ikiye katlıyor

Elektrik faturanız yüksek geliyorsa ve bu durumdan şikayet ediyorsanız bu yöntemleri deneyin. Böylece elektrik faturanız daha az gelmiş olacak.

Son dönemlerde artan faturalar sebebiyle vatandaşlar nasıl tasarruf yapacağını araştırıyor. Özellikle kombinin çalıştığı bu soğuk dönemlerde elektrik faturasında da bir hayli artış oluyor.

Temel ihtiyaçlar arasında yer alan elektrik ihtiyacını düşük maliyetlerle kullanmak için neler yapılabileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Artan elektrik faturaları sebebiyle vatandaşlar, tasarruf etmek için farklı yollar denemeye başladı. İşte faturanızı yarı yarıya düşürecek tasarruf yöntemleri…

Bu yöntemlerle elektrik faturanızı düşürün!

Evlerde floresan ampuller kullanılmasıyla aydınlatma ile ilgili yüzde 75 tasarruf sağlanabilmektedir.

Gün ışığından yararlanmaya dikkat edin. Çalışma masanızı mutlaka pencere kenarına koyun.

Duvarlarınızı ve tavanlarınızı açık renkle boyayın.

Dekoratif lambalar ışığın istenilmeyen bölgeleri aydınlatmasına neden olacağından bundan kaçının.

Mikro dalga fırınların, pişirmeyi 2-10 dakikada, ısıtmayı 10-30 saniyede gerçekleştirdiği, diğer elektrikli fırınlara göre yüzde 66 daha az elektrik harcadığı tespit edildi. Bu nedenle fırın yerine mikro dalga kullanın.

Küçük ekranlı televizyonlar büyük ekranlı televizyonlara göre daha fazla elektrik tüketiyor. Bu nedenle televizyon alırken küçük ekranlı televizyon satın almayın.

Buzdolabına sıcak yemek koymayın. Yemekleri biraz soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.

Televizyon, VCD, DVD, müzik seti gibi elektrikli cihazlar çalışmadıkları zaman mutlaka cihazın açma-kapama düğmesinin kapalı konumda olmasına dikkat edin.

Kızartmaları elektrikli ocak üzerinde kızartmak, fritöz içerisinde yapmaktan yüzde 25 daha fazla enerji harcamaktadır.

Ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce ütü fişten çekilerek ütüde mevcut bulunan ısı ile kalan 5 dakikalık ütü işlemini yapabilir ve bu sayede tasarruf sağlayabilirsiniz.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmak elektrik faturasını artıran yöntemlerin başında gelir. Bu nedenle tam dolmadan bulaşık ve çamaşır makinelerini çalıştırmamaya özen gösterin.