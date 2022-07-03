Elektrik faturasını azaltmak için geceleri fişten çekilmesi gereken 8 cihaz

Dünyanın her yerinde birçok kişi zamanla yükselmeye devam eden elektrik faturalarından şikayet ediyor. Ancak çoğu kişi, bazı alışkanlıkları değiştirerek bu miktarı azaltmanın mümkün olduğunu bilmiyor.

Elektrik faturanızı uyurken azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? Bazı cihazlar, bekleme modundayken veya kapalıyken bile güç tüketmeye devam eder ve elektrik faturasını büyük ölçüde arttırırlar. Bu nedenle, özellikle geceleri kullanmadığınız zamanlarda biraz tasarruf etmek için fişten çekmeyi düşünebilirsiniz.

Televizyonu, laptopu ve özellikle modemleri fişten çekmekten çekinmeyin. Modemlerin fişini çekmek, dalgaların yayılmasını azaltmanıza da olanak tanıyacaktır.

Geceleri herhangi bir cihazı fişten çekmeden önce tüketimlerine bakmalısınız. Özellikle tatile gidiyorsanız ve 2 günden fazla evden uzakta kalacaksanız evde en çok elektrik tüketen klima, mikrodalga fırın, su ısıtıcısı ve aynı zamanda dondurucu veya kurutucunun fişini çekmeyi unutmayın.

Beklemedeki elektrikli aletler tüketmeye devam ediyor

Mevsim ne olursa olsun, yatmadan önce bazı ev aletlerinin ve elektrikli aletlerin fişini çekmeyi unutmayın. Bu şekilde gereksiz tüketimleri durduracak ve enerjiden tasarruf edeceksiniz.

Elektrikli cihazlar beklemedeyken bile enerji tüketmeye devam eder. Bu, özellikle kapalı ancak hala elektriğe bağlı olan cihazlar için geçerlidir. Bir cihaz fişe takıldığında, kapalı veya beklemede olsun, bir cihaza bağlı olsun veya olmasın her zaman enerji tüketir. Bu nedenle geceleri fişe takılı kalan elektronik cihazlar faturanıza yük bindirir.

Geceleri fişten çekilmesi gereken 8 cihaz

İşte geceleri fişten çekilecek cihazların kısa bir listesi.

Şarj cihazı

Telefonunuzu genellikle gece uyurken mi şarj ediyorsunuz? Bu oldukça kötü bir alışkanlık. Elektrik faturanızı artırabilir, çünkü akıllı telefonlar yüzde 100 şarj olur olmaz fişi çekmeyi unutabilirsiniz veya uyuyor olabilirsiniz. Sabah veya gün içinde şarj etmek daha iyidir.

Modemler

Modemler sürekli olarak çalışır. Yılda 200 kWh'ye kadar elektrik tüketebilirler. Hem tasarruf hem de sağlık nedenleriyle geceleri fişini çekmeyi unutmayın.

TV alıcıları

Gece boyunca hiçbir işe yaramayan TV alıcıları mutlaka fişten çıkarın. Uydu alıcınız gece boyunca enerji tüketir.

Oyun konsolu

Bekleme modunda oyun konsollarının harcaması yılda 42 kWh civarındadır. Bekleme modundayken enerji tüketmesini önlemek için fişini çekmeyi unutmayın.

Bilgisayar

Hem masaüstü bilgisayarlar hem de dizüstü bilgisayarlar, kapalı ve beklemedeyken bile enerji tüketmeye devam eder. Geceleri mutlaka fişten çıkarın.

Televizyon

Aynı şey, enerji tüketimi çok yoğun olabilen televizyonlar için de geçerlidir.

Mikrodalga

Fişe takılı olan mikrodalgalar, durduğunda bile elektrik tüketmeye devam ederler. Kullanmadığınız zamanlarda fişini çekmeyi unutmayın.

Kahve makinesi

Kahve makinesinin fişini kullanmadığınız zamanlarda çekmeyi unutmayın. Fişe takılıyken sürekli çalışmaya hazır bir şekilde olan ve bekleme moduna geçen bu makineleri fişten çekerek çok fazla enerji tasarrufu yapabilirsiniz.