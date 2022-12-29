Elektrik kullanımında en ucuz ve en pahalı saatler hangileri?

Elektrik kullanımında en ucuz ve en pahalı saatler hangileri?

Elektrik faturasını azaltmanın yolu, tasarruflu kullanmaktan geçiyor. Bazı saat dilimlerinde fatura ikiye katlanabilirken, bazı dilimlerde ise en aza inebiliyor.

Elektriksiz ev olmaz evet ama faturası çok gelenler ve ödemeyenler olabiliyor...

Bu durumla karşılaşmamak adına, elektrik kullanımına dair detayları bilmek ve ona göre kullanmak gerekiyor.

Aman aman bir fark olmayacak belki ama, elektrik kullanımını belirli saatlerde azaltmak veya artırmak işe yarayacaktır.

Ayrıca nasıl elektrik tasarrufu yapılır, detayları nelerdir bunları da öğrenmek yien faturaya yansıyacaktır.

Birkaç küçük taktikle ve elektriğin hangi saatlerde fazla geldiğini öğrenerek, ay sonunda faturayı aşağı çekebilirsiniz.

Peki, Elektrik kullanımında en ucuz ve en pahalı saatler hangileri?

Elektrik kullanımında en ucuz ve en pahalı saatler hangileri?

En pahalı elektrik 06.00-17.00

Orta pahalı elektrik 17.00-22.00

En ucuz elektrik 22.00-06.00

Bu saatler aralığında bulaşık makinası, ütü, çamaşır makinası çalıştırmak elektrik faturası tasarrufu yapmaya olanak sağlar.

Tasarruf için;

Tasarruflu aydınlatmalar kullanın,

Prizde elektronik eşya bırakmamaya özen gösterin,

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurun. Boşa çalıştırmayın,

Buzdolabı ve derin dondurucu ile duvar arasında en az 10 cm boşluk bulundurun,

Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın,