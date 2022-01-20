Elektrik yardımı 2022: Elektrik faturası desteğine nasıl ve nereden başvurulur?

Elektrik yardımı 2022: Elektrik faturası desteğine nasıl ve nereden başvurulur?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik desteği müjdesini verdi. Faydalanmak isteyenler, "Elektrik desteğine nasıl ve nereden başvurulur, şartları neler" araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ihtiyaç sahiplerine verilen elektrik ve doğalgaz desteği başvuruları, bir kez daha gündemdeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, destekle ilgili olarak, ''Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz.'' dedi.

Fatura desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, "Elektrik faturası desteğine nasıl, nereden başvurulur, şartları nelerdir, kimler yararlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte elektrik yardımı başvurusu hakkında merak edilenler...

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde sağlanması beklenen doğalgaz ve elektrik desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz." dedi.

Elektrik desteği almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimlik ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor.

Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.

ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.

Kömür yardımı alan hanelerde isteyenlerin bunu doğalgaz alarak da alabilmelerini sağlayan paket hazırlanmakta. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak.

Türkiye ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz.''