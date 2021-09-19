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- Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 09:45
- Güncelleme : 19.09.2021 - 09:46
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 19 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ATAŞEHİR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BEYAZ FULYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVZAT BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SARI KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HUZUR HOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YOLCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAPORTACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALIK
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KATİP NAZMİLER
KARTAL
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZER
10:00 - 15:30 saat aralığında
PENDİK
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KIZIL ELMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYNALI ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERTUĞRUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAZIM HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GEÇİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GAMZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SAPANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MİSKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TAKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SİRAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TARABYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SERPİNTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ŞEHİT FETHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DOLMABAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NİŞANCA
SANCAKTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: DERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: AKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ
ŞİLE
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: KINALITAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YEDİ ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ELEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMEN ÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYABAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AHATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: KUMCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ZİYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: SULTAN MURAT
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ARNAVUTKÖY
NO: 6965325
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk/İSLAMBEY mah RAST sk bölgelerinde 19/09/2021 02:00:00 - 19/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6959323
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, MESİRE, ORUÇ REİS, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7013334
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7015317
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞİNA, BEYLİK, DAMLAPINAR, DİLŞAH, ESKİHİSAR, KOVANLIK, MAMUR, MARİFET, TUNÇDEMİR, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah NEZAKET sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7017360
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah FİGEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 7006348
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 132., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6930319
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2597., 2602., 2603., 2604., 2606., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6938339
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 621., 650., 652., 655., KUTSAL sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6872318
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 19/09/2021 10:00:00 - 19/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.