Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 19 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ATAŞEHİR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BEYAZ FULYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVZAT BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SARI KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HUZUR HOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YOLCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAPORTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALIK

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KATİP NAZMİLER

KARTAL

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZER

10:00 - 15:30 saat aralığında

PENDİK

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AŞIK VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KIZIL ELMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYNALI ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FAİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERTUĞRUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAZIM HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GEÇİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GAMZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SAPANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MİSKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TAKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SİRAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TARABYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SERPİNTİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BURHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ŞEHİT FETHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DOLMABAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NİŞANCA

SANCAKTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: DERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: AKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ

ŞİLE

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: KINALITAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YEDİ ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ELEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMEN ÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYABAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AHATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: KUMCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ZİYAPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: SULTAN MURAT

ARNAVUTKÖY

NO: 6965325



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk/İSLAMBEY mah RAST sk bölgelerinde 19/09/2021 02:00:00 - 19/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6959323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, MESİRE, ORUÇ REİS, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7013334

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7015317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞİNA, BEYLİK, DAMLAPINAR, DİLŞAH, ESKİHİSAR, KOVANLIK, MAMUR, MARİFET, TUNÇDEMİR, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah NEZAKET sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7017360

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah FİGEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7006348



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 132., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6930319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2597., 2602., 2603., 2604., 2606., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6938339

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 621., 650., 652., 655., KUTSAL sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6872318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 19/09/2021 10:00:00 - 19/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.