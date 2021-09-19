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    Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 09:46
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    Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 19 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    ATAŞEHİR

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BEYAZ FULYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇİLEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: METİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVZAT BEY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SARI KANARYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HUZUR HOCA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YALÇIN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YOLCU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANBEY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALDEMİR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAPORTACI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALIK

    KADIKÖY

    09:30 - 15:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KATİP NAZMİLER

    KARTAL

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZER

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    PENDİK

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ADNAN MENDERES
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AŞIK VEYSEL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KIZIL ELMA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYNALI ÇARŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DÜZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FAİL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERTUĞRUL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAZIM HİKMET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GEÇİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GAMZE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÖL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SAPANCA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜLYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MİSKET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TAKIM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SİRAYET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TARABYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SERPİNTİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SEYHAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BURHAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ŞEHİT FETHİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DOLMABAHÇE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NİŞANCA

    SANCAKTEPE

    09:00 - 15:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: DERCAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: AKTAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YIL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ

    ŞİLE

    09:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: KINALITAŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KAYNARCA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YEDİ ŞEHİTLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ELEŞLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMEN ÇAYIRI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYABAKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AHATLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYLA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: KUMCA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ZİYAPAŞA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: SULTAN MURAT

    İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    ARNAVUTKÖY

    NO: 6965325

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk/İSLAMBEY mah RAST sk bölgelerinde 19/09/2021 02:00:00 - 19/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6959323

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, MESİRE, ORUÇ REİS, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7013334

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7015317

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞİNA, BEYLİK, DAMLAPINAR, DİLŞAH, ESKİHİSAR, KOVANLIK, MAMUR, MARİFET, TUNÇDEMİR, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah NEZAKET sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7017360

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah FİGEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 7006348

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 132., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6930319

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2597., 2602., 2603., 2604., 2606., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6938339

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 621., 650., 652., 655., KUTSAL sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6872318

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 19/09/2021 10:00:00 - 19/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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