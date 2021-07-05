Elektronik cihaz temizliğine dikkat! Islak mendil kullanımı doğru mu?

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelene televizyon ve bilgisayarların temizliğini yapmak oldukça önemli. Ancak temizlik için kullanılan malzemelerin iyi seçilmesi gerekiyor.

Günümüzde her iş online olarak halledildiği için, bilgisayarlar hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle koronavirüs döneminde tüm işleri bilgisayar üzerinden hallettik, evde kaldığımız zamanlarda ise bolca televizyon izledik.

Sürekli bilgisayar ve televizyon karşısında olduğumuz için, bu aletlerin temizliğini iyi yapmak gerekiyor.

Hijyen açısından oldukça önemli olan bu durum bazı karışıklıklara yol açabiliyor.

Vatandaşlar, hangi ürünle temizlik yapacaklarını ya da ıslak mendillerin ekrana zarar verip vermeyeceğini merak ediyor.

Peki, ıslak mendil kullanımı doğru mu? Bilgisayar ve televizyon ekranları ıslak mendille silinir mi? İşte detaylar...

BİLGİSAYAR VE TELEVİZYONU SİLMEK İÇİN ISLAK MENDİL KULLANILIR MI?

Bilgisayar, telefon, televizyon gibi cihazların ekranlarını temizlerken ıslak mendil kullanılmaması gerekiyor.

Islak mendillerin büyük bir bölümü kimyasal madde içeriyor ve bu maddeler elektronik cihaz ekipmanlarına zarar verebiliyor.

Islak olmaları nedeniyle eşyalara zarar verebilir. Üstelik bir süre sonra özellikle bilgisayar, televizyon ve telefon ekranlarında lekelenmeler görülür.





EKRAN TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Elektronik cihazları temizlemek için, özel olarak hazırlanan temizlik setlerini tercih etmekte yarar var. Eğer bu temizlik setleri evinizde yoksa, zarar vermeyecek bir bezle ekranı silebilirsiniz. İşte ekran temizlerken dikkat edilmesi gerekenler;