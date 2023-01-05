Eli kulağında: Amansız elli soğukları nedir, ne zaman başlayacak 2023?

Meteoroloji uzmanları Türkiye'yi "amansız elli soğukları" için uyarıyor. Peki amansız elli soğukları nedir, ne zaman başlar? Ne kadar sürecek? İşte o meşhur kara kış...

Halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalar kapıda...

Türkiye, önümüzdeki günlerde inanılmaz soğuk günler yaşayacak.

"Amansız elli soğukları" nedir ve ne zaman başlayacak merak ediliyor. Hava durumuna göre önlem almak isteyenler, tarihlerini araştırıyor.

Peki amansız elli soğukları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Amansız elli soğukları nedir

Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir.

Amansız elli soğukları 2023 ne zaman?

Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir.

Kaç gün sürecek?

10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür.