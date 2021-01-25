- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Elmalı Barajı'nda su seviyesi arttı
Elmalı Barajı'nda su seviyesi arttı
İstanbul'da aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elmalı Barajı, ocak ayının sonunda yüzde 36 seviyelerine yükseldi.
- İHA
- 25.01.2021 - 09:06
- Güncelleme : 25.01.2021 - 09:39
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı.
2020 yılının Mayıs ayında toplam doluluk oranı yüzde 66,58'e çıkmışken aynı yıl Aralık ayında yüzde 22,32 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi.
YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ YAŞANDI
Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında yükselme yaşandı.
Ocak ayının sonunda İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 32.38 seviyesine yükselirken, Elmalı Barajı ise yüzde 23 seviyesinden yüzde 36 seviyelerine ulaştı.
Elmalı Barajı'nda su seviyesi arttı ViDEO