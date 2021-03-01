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- Elmalı Barajı’nın doluluk oranı artıyor
Elmalı Barajı’nın doluluk oranı artıyor
- İHA
- 01.03.2021 - 10:00
- Güncelleme : 01.03.2021 - 10:56
İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi de artmaya başladı.
İstanbul barajlarında geçtiğimiz aralık ayında doluluk oranı yüzde 20 seviyesindeyken, 2021 Şubat ayında bu oran yüzde 56.20 seviyesine ulaştı.
Yağmur ve kar yağışı sonrası barajlarında artan doluluk oranından Elmalı Barajı da nasibini aldı.
ELMALI BARAJI DOLUYOR
Anadolu yakasında önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı Barajı'nda 2020 Aralık ayından doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, kar ve yağmur yağışlarının ardından 2021 yılı Şubat ayının sonunda bu seviye yüzde 63.85 seviyelerine ulaştı.
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YEŞİL TABAKA BİR MİKTAR ÇEKİLDİ
Ayrıca kuraklık nedeniyle yosun patlamasının yaşandığı barajda, yeşil tabakanın ise bir miktar çekildiği görüldü.
Su seviyesinin yükseldiği Elmalı Barajı havadan görüntülendi.