Elmalı kurabiye tarifi! Elmalı kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Elmalı kurabiye tarifi! Elmalı kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

5 çayların en güzel eşlikçisi elmalı kurabiye, muhteşem lezzetiyle sofraları süslüyor. Peki elmalı kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası nelerdir? İşte elmalı kurabiye tarifi...

Elmalı kurabiye hem malzemeleriyle tasarruf sağlayan hem de çayın yanında benzersiz lezzet sunan tarifler arasında yer alıyor.

Ancak elmalı kurabiye hamurunu hazırlamak bir o kadar beceri gerektiriyor. Tutturması oldukça zor tariflerden biri.

Muhteşem lezzeti ve akşam çaylarının vazgeçilmezi olan elmalı kurabiye tarifini sizler için derledik.

Peki elmalı kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası nelerdir? İşte elmalı kurabiye tarifi...

Elmalı kurabiye malzemeleri

Hamuru için:

250 gram margarin

1 yemek kaşığı yoğurt

2 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı nişasta

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

İçi için:

3 adet rendelenmiş elma

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Elmalı kurabiye yapılışı

Rendelenen elma, tarçın ve şeker küçük bir tencereye alınıp orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır.

Soğuyunca istenirse ceviz de konulur.

Ayrı bir yoğurma kabında un hariç hamur malzemelerini alarak elimizle güzelce karıştıralım.

Ardından yavaş yavaş un ilavesiyle birlikte ele yapışmayacak yumuşak bir kıvamda yoğrulur. Unu çok fazla ekleyerek hamurunuzu sertleştirmemelisiniz.

Yoğrulan hamur tezgaha alınarak eşit 5 bezeye ayrılır. Bezeler avuç içerisinde yuvarlanır.

Bezelerden biri tezgaha alınır. Altı üstü unlanarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yarım cm kalınlığında olacak şekilde açılır.

Açılan hamur önce dörde, her bir parça da 2 ye bölünür. (Yani toplam 8 üçgen çıkacak).

Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyularak, sigara böreği sarar gibi sarılır. Her beze için aynı işlem sırasıyla uygulanır.

Şekil verilen kurabiyeler pişirme kağıdı serili tepsiye dizilir.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir.

Kurabiyelerin altı hafif kızardığı anda fırından alınır.

Elmalı kurabiyeler ılınınca üzerine pudra şekeri serpilir ve servis edilir. Afiyet olsun.

Elmalı kurabiye püf noktaları

Kurabiye hamurunun kıvamını tutturabilmek için kullanacağınız sütün veya yoğurdun soğuk olmasına dikkat edin. Bu sayede daha yoğun bir kıvam elde edebilirsiniz.

Tarifteki diğer malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.

Kurabiyenizin eşit miktarda pişmesini sağlamak için, hamuru kalın açmamaya dikkat edin.

Kurabiye hamuruna şekil vermeden önce, hamuru streçleyip buzdolabında dinlendirin. Ardından bir kez daha yoğurun ve şekil vermeye başlayın.

Servis esnasında pudra şekeri kullanacaksanız, karışıma eklenen şeker miktarını düşürerek aşırı tatlı olmasını önleyebilirsiniz.

Aromatik bir tat elde etmek için, içerisine iki tatlı kaşığı elma suyu ilave edebilirsiniz. Kıvamını tutturmak için, un takviyesi de yapabilirsiniz.

Elmalı kurabiyelerinize farklı şekiller verebilmek için bardak kenarlarından veya bir çataldan yararlanabilirsiniz.

Yemiş, fındık ve fıstık gibi malzemelerden yararlanarak daha şık sunumlar elde edebilirsiniz.