Elmanın en güzel hali: MasterChef mutfağından elmalı turta tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan elmalı turta tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki elmalı turta nasıl yapılır? İşte elmalı turta (apple pie) tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, elmalı turta (apple pie) tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli elmalı turta tarifini merak ediyor. Bu enfes tatlıyı konuklarına sunmak isteyenler, ''Elmalı turta nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Hamur işi tariflerinin en nefislerinden biri olan turta, misafir ağırlamalarında, kahve ve çay saatlerinde yemeyi tercih ettiğimiz tatlardan. Özellikle kış ve sonbahar aylarına çok yakışan elmalı turta tarifi, favori lezzetlerimiz arasında yer alıyor.

Peki elmalı turta yani apple pie nasıl yapılır? Elmalı turta için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 29 Eylül MasterChef 2021 elmalı turta tarifi ve malzemeleri...

ELMALI TURTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

350 gram elenmiş un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

¼ çay kaşığı tuz

½ su bardağı su

Hamurları yağlamak için:

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için:

4 adet orta boy kırmızı elma

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

½ su bardağı kuru üzüm

½ su bardağı file badem

½ çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

4 yemek kaşığı pudra şekeri

ELMALI TURTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yumurta sarısı, pudra şekeri, zeytinyağı ve tuzu derin bir karıştırma kabına aldıktan sonra suyu yavaş yavaş ilave edip karıştırın.

Elenmiş unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun ve kıvam alan hamuru temiz bir kaba alın.

Üzerini temiz bir bezle kapattıktan sonra oda ısısında yaklaşık 20 dakika bekletin.

Hamur dinlendiği esnada elmalı iç harcı hazırlamak için bol suda yıkadığınız elmaları dört eşit parçaya bölün.

Çekirdekli kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını soyun.

İnce ince, cips şeklinde ya da küçük küpler halinde elmaları doğrayın.

Tereyağı ve toz şekeri tavaya alın ve karamel rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin.

Doğranmış elmalar, file badem ve ıslatıp suyunu süzdüğünüz kuru üzümleri ekledikten sonra 10 dakika kadar kavurun.

Vanilya ve toz şekeri kattıktan sonra son bir kez karıştırdığınız iç harcı ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin.

Oda ısısında üzeri kapalı şekilde dinlenen hamuru dört eşit parçaya bölün.

Daha sonra kolay açılması için buğday nişastası serptiğiniz mutfak tezgahı üzerinde bir oklava yardımıyla tek tek açın.

Açtığınız hamurların üzerine yapışan nişastayı bir fırça yardımıyla temizleyin.

Hamurları yağlamak için kullanacağınız tereyağını küçük bir cezvede eritin.

Açtığınız ilk hamur katını mutfak tezgahı üzerine alın ve bir yumurta fırçası ile üzerini tereyağı ile yağlayın.

Aralarını eritilmiş tereyağı ile yağladığınız tüm yufkaları üst üste dizin.

Dört eşit parçaya böldüğünüz hamurdan açılan yufkalar olabildiğince ince olmalı ki tatlınız ağızda dağılsın ve hamur olmasın.

Hazırladığınız iç harcı, kenar kısımlarında pay bırakarak yufkaların orta kısmına yayın.

Kenarda kalan yufka kısımlarını içe katladıktan sonra büyük bir dikdörtgen elde edecek şekilde uzunlamasına rulo şeklinde sarın.

Dikkatli bir şekilde fırın tepsisine yerleştirdiğiniz tatlıyı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından aldığınız tatlıyı ilk sıcaklığını atması için beklettikten sonra üzerine bolca pudra şekeri eleyin.

Dilimledikten sonra servis edin. Afiyet olsun...

ELMALI PIE TARİFİNİN PÜF NOKTASI