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    Elti kıskandıran tarif! Makarnadan su böreği yapılışı

    Kayınvalide gelin konseptli yemek programı Gelinim Mutfakta'nın bugünki menüsünde makarnadan su böreği tarifi yer aldı. İşte denemek isteyenler için makarnada su böreğini aratmayacak bir tarif...
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:52
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    Elti kıskandıran tarif! Makarnadan su böreği yapılışı

    Su böreği, sofraları süsleyen damakları şenlendiren nefis bir lezzettir.

    Yapılışı da oldukça zahmet olan su böreği yerine bazen daha kolay ve pratik tarifler tercih edilebilir. Bu noktada ise yardıma her evde bulunan "makarna" koşuyor.

    Makarna, börek türevleri için en basit alternatif olabilir.

    Lezzetli bir iç harç ile birlikte su böreğini aratmayacak bir makarna yapabilirsiniz.

    İşte hem pratik, hem ekonomik, su böreğinden farksız makarna tarifimiz...

    MAKARNADAN SU BÖREĞİ MALZEMELERİ

    • 1 paket büyük boy makarna (spagetti, kalem, penne)
    • 3 adet yufka
    • 3 adet yumurta
    • 1 su bardağı sıvı yağ
    • 2,5 su bardağı süt
    • Tuz
    • 1 büyük kase peynir ve maydanoz karışımı

    Üzeri için:

    • Kaşar peyniri
    • 1 su bardağı süt
    • 1 adet yumurta

    MAKARNADAN SU BÖREĞİ YAPILIŞI

    Karıştırma kabına 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2, 5 su bardağı süt ve tuzunu ilave edip karıştırın.

    İç harcı için 1 büyük kase peynirli maydanozlu harcı da ekleyip tekrar karıştırın.

    Makarnayı haşlayın ve harca ilave ederek harmanlayın.

    Yağlı kağıt serili fırın tepsisine makarnayı dökün. Tercihe bağlı üstüne yufka da serebilirsiniz.

    Üzeri için kaşar peyniri 1 su bardağı süt ve 1 adet yumurta ile hazırlanan harcı yayın.

    Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

    Elti kıskandıran tarif! Makarnadan su böreği yapılışı #1


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