Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi tarihi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi tarihi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli vatandaş, emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoağan yaptığı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih aralığını belirterek, enflasyon oranında artış yapılacağını da ifade etmişti.

Emekli vatandaşlar, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürürken konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu? İşte, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi tarihi...

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih hakkında bilgi verdi.

Bakan Bilgin, konuyla ilgili olarak,"SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti.