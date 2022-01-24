Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bağkur ve SSK emekli maaşı fark ödeme tarihi 2022

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bağkur ve SSK emekli maaşı fark ödeme tarihi 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki 2022 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte o tarih...

Milyonlarca emekli vatandaş, 2022 emekli maaş farkları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Emekli maaşı ek zam teklifi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yasalamıştı.

Ek zam ödemelerini bekleyenler, ''2022 emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ek zammı ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada emekli maaşı ek zam ödeme tarihlerine yer verildi.

Böylece günlerdir merakla araştırılan ''Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' sorusu cevap buldu. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2022 Bağkur ve SSK emekli maaşı fark ödeme tarihleri...

2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aylık farklarıyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödeneceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, aylıklarını her ay alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlar için ise;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.