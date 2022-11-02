Emeklilere verilen banka promosyonu haram mı? Diyanet banka promosyonları hakkında ne diyor?

Emeklilere verilen banka promosyonu haram mı? Diyanet banka promosyonları hakkında ne diyor?

Bankaların dağıttığı promosyon paralarının caiz olup olmadığı sıklıkla konuşulmaya başladı. İşte Diyanet'in konu hakkında görüşü..

Kasım ayının gelmesiyle beraber özel bankalar ve kamu bankaları promosyon vermeye başladı. Bankalar maaşlarını kendi bankalarından çeken emekli ve çalışanlara promosyon veriyor.

Bankalar tarafından verilen bu promosyon paralarının helal mi haram mı olduğu tartışılmaya başladı. Birçok kesim promosyon paralarının helal olmadığını savunurken bazıları ise bir sorun olmadığı yönünde görüş belirtiyor.

Her banka farklı miktarda promosyon ücreti ödüyor. Son günlerde sıkça gündeme gelen banka promosyonları hesaplara yatmaya başladı. Peki banka promosyonlaru helal mi, haram mı? İşte Diyanet İşleri tarafından konu hakkında sorulan soruya verilen cevap.

Banka Promosyonu haram mıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu banka promosyonlarının haram mı helal mi oldğu yönündeki soruya aşağıdaki cevabı verdi..

"Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."