Emine Erdoğan: Çevre kirliliğini önleyelim

Mutfak atıklarının kompost yöntemiyle gübreye dönüştürülebileceğini söyleyen Emine Erdoğan, “Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter adresinden, “Dünya ortak evimiz” hashtag’i ile mutfak atıklarının nasıl değerlendirilebileceğine dair bir video yayınladı.

“Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim.” diyen Emine Erdoğan’ın paylaştığı videoda şu bilgiler aktarıldı:

“EVDE KOLAYLIKLA DENENEBİLİR”

“Mutfaktaki atıklarınız çöp değil, bitkileriniz için doğal bir gübre yani kompost kaynağı. Yeşil meyve ve sebzelerin atıkları, kuru yapraklar, ağaç kabukları, kuru dallar, demlediğiniz çay ve kahvenin artıklarından kompost yapılabilir. Kompost gübre yapımı herkesin evinde kolaylıkla deneyebileceği bir yöntemdir.”

Emine Erdoğan: Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun İZLE