Eminönü'nde poşet dolusu parayı havaya saçan kişi, paraları toplayıp getiren güvenliğin elinden poşeti alarak tekrar havaya fırlattı.

İstanbul'un Eminönü ilçesinde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir kişi poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı.

Çevredekiler paraları tek tek toplayıp poşete doldurdu.

Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı.

Toplanan paraları tekrar saçtı

DHA'nın haberine göre; elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eminönü'nde paraları havaya saçıp gitti ViDEO









