Emniyet şeridini kullanmanın cezası ne kadar 2021

Emniyet şeridini kullanmanın cezası ne kadar 2021

Trafik veya farklı nedenlerle emniyet şeridini kullanarak kuralları ihlal eden sürücülere ceza uygulanıyor. İşte emniyet şeridini kullanmanın cezası 2021...

Son günlerde megakentlerdeki trafik nedeniyle sürücüler kısa yol olarak gördükleri emniyet şeridini kullanmaktan çekinmiyor.

Binlerce araç trafiği çekerken, kenardan sıyrılanlar sürücülerin tepkisine neden oluyor.

Ancak trafik denetimleri sonucunda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Bunun yanında elektronik denetleme sistemleri de aynı şekilde şerit ihlallerini plaka üzerinden takip ederek trafik cezasına dönüştürülüyor.

Peki emniyet şeridi ihlalinin cezası ne kadar? İşte yanıtı...

EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANMANIN CEZASI 2021

Sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları yasaktır.

Emniyet şeridi cezaları günümüzde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile tespit edilmekte ve araç plakası üzerinden kesilmektedir. Elektronik Denetleme Sisteminin tespit ettiği ihlaller EDS kontrol merkezine iletilir ve burada kurallara uymadığı belgelenen araç sahipleri emniyet personellerine tebliğ edilerek gerekli cezai işlemlerin başlatılması sağlanır.

2021 yılında emniyet şeridini ihlal etmenin cezası 1339 TL olup %25 indirimli ödenmesi halinde yaklaşık 1005 TL’dir. Trafik cezası sürücüye kesilir.