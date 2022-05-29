En anlamlı İstanbul’un Fethi mesajları 2022: 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama sözleri

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde milyonlarca vatandaş kutlama mesajları paylaşıyor. İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ile ilgili, anlamlı, duygulu ve en yeni kutlama mesajları 2022...

Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan Sultan II. Mehmed, tarihte birçok kez kuşatılan ve fethedilmek istenilen İstanbul'u, İslam dünyasına kazandırdı.

Tarihin seyrini değiştiren, Hazreti Muhammed (s.a.v) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul’un Fethi'nin 569. yılı bugün tüm yurtta gururla kutlanıyor.

Milyonlar, bu kutlu güne dair anlamlı mesajlar ve sözler paylaşıyor. Bu kapsamda İstanbul'un Fethi ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları, sözleri araştırılıyor.

İşte, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ile ilgili en güzel, anlamlı, yeni mesajlar ve sözler 2022...

İstanbul'un fethi kutlama mesajları 2022

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 569. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 568. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 569. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz."

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethi'ni kutlarım.

Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethi'ni kutluyorum.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün bütün milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi kutlu olsun.