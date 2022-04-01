En anlamlı ve en güzel Ramazan mesajları 2022

En anlamlı ve en güzel Ramazan mesajları 2022

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, vatandaşlar sevdiklerine atmak için Ramazan ayına özel mesajları araştırmaya başladı. İşte En anlamlı ve en güzel Ramazan mesajları..

Yılın en bereketli ayı olan Ramazan'ı karşılaşmak için hazırlandığımız şu vakitlerde, herkes sevdiklerini mutlu etmenin peşinde.

Paylaşmanın, çoğalmanın ve iyilikleri artırmanın yılı olan Ramazan ayını daha sakin ve çevremizin yüzünü gülümseterek geçirmemiz gerekiyor.

Bunu yapmaya ilk etapta Ramazan ayına özel mesajlar atarak başlayabilir ve sevdiklerimizin kalbini kazanabiliriz.

Ayrıca tüm İslam dünyası Ramazan ayını coşkuyla karşılamayı beklerken sevdiklerinden uzakta olanlar bu önemli ayı gönderecekleri özel mesajlarla kutlayacak.

Peki, Ramazan ayına özel mesajlar nelerdir, hangi mesajlar gönderilmeli? İşte yanıtı...

RAMAZAN MESAJLARI 2022

"Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim…

Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya Ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun...

Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek ols

Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun...

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun..

Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun...

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun…

Mübarek Ramazan ayına has RAHMET BEREKET VE MAĞFIRET ile hemhal olman dileklerimle.

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.