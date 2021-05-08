Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Onun gibi ormandan çiçek topladım bu sabah. Oğlumun mezarını suladım, dualar ettim" dedi.

Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken, açılan ateşle şehit olmuştu.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, bu sabah oğlunun mezarına giderek çiçekler bıraktı.

"EREN'İM YOK, BURUĞUM.."

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, Eren ile geçirdiği son Anneler Günü'nü anlattı. Bülbül, “Çocuklar karne aldığı zaman, doğum günlerinde, bayramlarda, böyle özel günlerde daha çok acımı hissediyorum. Eren'im, harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp, getiremezdi; ormandan açan çiçeklerden toplar, getirirdi. Şimdi Eren’im yok yanımda. O kadar çok buruğum ki Anneler Günü'nün gelmesini bile istemiyorum. Eren’imin çiçekleri bana verirken dizlerini çökmesi, gözümde canlanıyor. Çok zoruma gidiyor" dedi.

En buruk anneler günü: Şehit Eren Bülbül'ün annesi oğluna çiçek topladı VİDEO









"ONUN GİBİ ORMANDAN ÇİÇEK TOPLADIM"

Oğlu için çiçek topladığını söyleyen Ayşe Bülbül, "Onun gibi ormandan çiçek topladım bu sabah. Oğlumun mezarını suladım, dualar ettim ona. Konuştum oğlumla saatlerce. Anneler Günü'nde oğlum yanımda yok. O benim Anneler Günü'mü kutlayamıyor ama ben bu çiçeklerle oğlumun evlatlar gününü kutluyorum” diye konuştu.



