En çok çalınan otomobiller belli oldu! Zirvede bakın hangi model var

En çok çalınan otomobiller belli oldu! Zirvede bakın hangi model var

Almanya'da 2020 yılı baz alınarak yapılan araştırmaya göre, hırsızlar tarafından en çok çalınan araba modeli Range Rover Velar olarak belirlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, neredeyse sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirdi.

Pandemi süreci; yaşam tarzı, iş yapış şekilleri ve alışkanlıklarımızı ciddi oranda değiştirirken eğitimden sağlığa, teknolojiden otomotive kadar pek çok sektörü de olumsuz etkiledi.

Pandemiyle birlikte otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi, araç fiyatlarının artmasına neden oldu. Yükselen fiyatlar da haliyle araç hırsızlığında gözle görülür bir oranda artış yaşanmasına yol açtı.

Bu kapsamda 2020 yılı verileri baz alınarak, Almanya'da gerçekleştirilen araba hırsızlıklarında en çok çalınan modeller ile ilgili bir rapor yayınlandı.

HIRSIZLARIN FAVORİSİ: RANGE ROVER VELAR

Autobuild tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'daki araba hırsızları, 2020 yılında en çok Range Rover Velar modelini çalmayı tercih etti. Range Rover Velar, ortalama 45.000 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Alman Sigorta Birliği (GDV) tarafından yayınlanan raporda, 1.000 adet sigortalı araç örneği incelendiği ve yüzde 15.5 çalınma oranının olduğu bildirildi.

GDV, ayrıca ortalama 60.467 dolar hasar harcaması yapıldığını belirterek artan hırsızlık olaylarına dikkati çekti.

BMW X6 VE KIA STINGER DA HIRSIZLARIN RADARINDA

Range Rover Velar modelinden sonra en çok çalınan araçların BMW X6 ve Kia Stinger olduğu açıklandı. Yetkililer, BMW X6 için ortalama 52.641 dolar harcama yapıldığını belirtirken Kia Stinger için ise 36.794 dolar olduğunu belirtti.

Listedeki ilk spor otomobil modelinin sekizinci sırada yer alan Porsche 911 olduğu belirtildi. Ford tarafından üretilen Edge ise, en çok çalınan ikinci spor otomobil modeli konumunda.

MARKA BAZINDA İLK SIRADA LAND ROVER VAR

Land Rover ise marka bazında en çok çalınan araçlarda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise binde 0.7 paya sahip Mazda'yı geride bırakan Porsche yer alıyor.

Mitsubishi ve Toyota, dört ve beşinci sırada yer alıyor. En çok çalınan ilk 5 marka arasında, 3 adet Japon firmasının yer alması da dikkat çeken detaylar arasında.

BERLİN İLK SIRADA

En çok araba hırsızlığının gerçekleştiği şehir ise Almanya'nın başkenti Berlin. Yetkililer, 2020 yılında Berlin'de, yaklaşık 2.276 sigortalı aracın çalındığını belirterek toplam 248 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdiğini açıkladı.

TEKNOLOJİNİN PAYI BÜYÜK

Teknolojinin gelişimine paralel olarak araba hırsızları için de yeni bir dönem başladı. Artık hırsızlar, sinyal bozma ve kopyalama cihazlarını kullanarak yeni nesil araçları daha kolay bir şekilde çalabiliyor.