En etkili sıkıntı duası! Dert, bela, sıkıntı ve keder için mutlaka okunması gereken dualar

En etkili sıkıntı duası! Dert, bela, sıkıntı ve keder için mutlaka okunması gereken dualar

Dünyanın bir sınav yeri olduğu Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim'de de geçmektedir. İşte her türlü sıkıntı, bela ve dert durumunda okunabilecek en etkili dualar...

İmtihan yeri olarak bilinen dünya hayatında türlü türlü sıkıntılar herkesin başına gelmektedir. Pek çok dert, sıkıntı ve bela durumunda dua etmek oldukça hayırlı olmaktadır. İnişli çıkışlı bu hayatta kimileri parasızlık, kimileri aşk, kimileri hastalık ile imtihan olmaktadır. İşte her derde çözüm olabilecek, sıkıntı giderici dualar...

En etkili sıkıntı, keder duaları!

Peygamber Efendimiz S.A.V. de “Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret.” (Ahkâf 35) ilahî fermanıyla sıkıntılara karşı tüm inananları sabra davet etmiştir. Allah Resulu (S.A.V.) “Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımıyladır.” (Nahl 127) buyurmuş ve bela, musibet ile sıkıntılara karşı ümmetine güzel bir örnek olmuştur.

Rabbimiz, Bakara suresi 177. ayette şöyle buyurmuştur “Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar; namaz kılar, zekât verir. Sözleştiği zaman sözlerini yerine getirir. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabreder. İşte sâdık kimseler bu vasfı taşıyanlardır; işte takva sahibi olanlar bunlardır.”

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2/155)

Özellikle İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Bakara gibi sureleri okumak sıkıntılar için oldukça etkili olmaktadır. Ayrıca İnşirah Suresi de bu konuda çokça etkilidir.

İhlas Suresi:

Kul hüvellâhü ehad,

Allâhüssamed,

Lem yelid ve lem yûled,

Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İnşirah Suresi:

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsra

6- İnne me'al'usri yüsra

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab.

İnşirah Suresi Türkçesi:

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabb'inden ümit et, hep O'na doğrul!

Peygamberimizin sıkıntılı zamanlarda okuduğu dua

Peygamber Efendimiz (.S.A.V.)’in duasıyla Yüce Rabbimize niyaz etmeliyiz:

“Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz. Allah’ım! Başıma gelen musibetin mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir.”