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    En etkili ve güçlü 20 olumlama cümlesi!

    Pusulanızı pozitife çevirmeye bilinçaltınızdan başlamak için her gün tekrarlamanız gereken en etkili, güçlü, motive edici olumlama cümleleriyle tanışın...
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:07
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    En etkili ve güçlü 20 olumlama cümlesi!

    "Olumlu" kelimesini okur okumaz, zihnimizde pozitif duygular uyanır. Olumlama yapmak da düşünce gücüyle bilinçaltımızı güzel gelişmelere yönlendirmek ve hazırlamaktır.

    Sesin evrende kaybolmadığını düşünürsek, konuştuğumuz her sözün de bir değeri olduğunu kabul edebiliriz. Bu noktada olumlama yapmak kadar doğru olumlama yapmak da önem taşır.

    Kendi kendine hiç konuşmayan bir insan düşünemeyiz. Doğal olarak istemsizce ya da isteyerek her gün bazı telkinlerde bulunursunuz. Böylece bilinçaltınıza hayatınızın gidişatını etkileyecek talimatlar verirsiniz.

    Düşüncelerinizi olumlu talimatlara çevirerek hayatınızın gidişatını da yönlendirebilirsiniz.

    Peki olumlama nasıl yapılır? Olumlama cümleleri nelerdir? İşte en etkili 20 olumlama cümlesi!

    En etkili ve güçlü 20 olumlama cümlesi! #1

    Olumlama cümle örnekleri

    • Ben mutlu ve huzurluyum.

    • Ben neşeli, hayat dolu ve enerjiğim.

    • İyileşiyorum, sağlıklıyım.

    • Kendimi olumlu ve olumsuz taraflarıyla kabul ediyorum.

    • Kendimi çok seviyorum.

    • Param giderek bereketleniyor ve artıyor.

    • İşimde başarılıyım ve kazandığım para artıyor.

    • Hayal ettiklerimi başaracak bir güce sahibim.

    • Ben sevgi doluyum.

    • Ben sevilmeyi hak ediyorum.

    • Maddi ve manevi olarak zenginim.

    • Hayatımda olup biten her şey, bir olaya hizmet ediyordu. Olması gerektiği için yaşanan hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum.

    • Bana zarar veren ve üzen kişileri affediyorum.

    • Sahip olduklarım için teşekkür ediyorum!

    • Yetenekli biri olduğumu düşünüyorum.

    • Kendimi yargılamadan kendim olmama izin veriyorum. Kendimi olduğu haliyle kabul ediyorum.

    • Sezgilerimi dinliyorum.

    • Kendim olarak dünyada bir fark yaratıyorum.

    • Yaratıcı biri olduğumu düşünüyorum.

    • Kendime güvenim tam!


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