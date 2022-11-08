En etkili ve güçlü 20 olumlama cümlesi!

Pusulanızı pozitife çevirmeye bilinçaltınızdan başlamak için her gün tekrarlamanız gereken en etkili, güçlü, motive edici olumlama cümleleriyle tanışın...

"Olumlu" kelimesini okur okumaz, zihnimizde pozitif duygular uyanır. Olumlama yapmak da düşünce gücüyle bilinçaltımızı güzel gelişmelere yönlendirmek ve hazırlamaktır.

Sesin evrende kaybolmadığını düşünürsek, konuştuğumuz her sözün de bir değeri olduğunu kabul edebiliriz. Bu noktada olumlama yapmak kadar doğru olumlama yapmak da önem taşır.

Kendi kendine hiç konuşmayan bir insan düşünemeyiz. Doğal olarak istemsizce ya da isteyerek her gün bazı telkinlerde bulunursunuz. Böylece bilinçaltınıza hayatınızın gidişatını etkileyecek talimatlar verirsiniz.

Düşüncelerinizi olumlu talimatlara çevirerek hayatınızın gidişatını da yönlendirebilirsiniz.

Peki olumlama nasıl yapılır? Olumlama cümleleri nelerdir? İşte en etkili 20 olumlama cümlesi!

Olumlama cümle örnekleri