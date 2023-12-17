En fazla kar kalınlığı Palandöken'de: 114 santimetre Türkiye'nin kayak noktaları turist çekmeye başladı. Kayak merkezleri aralarında kar kalınlığı yarışına girdi. Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

AA

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte turizmde gözler kayak merkezlerine çevrildi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı önem taşırken, merkezlerin arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

En düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri

Bazı kayak merkezlerinde 17 Aralık'taki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez / (KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu) / En yüksek / En düşük

Palandöken / KY / -5 / 0

Palandöken-2 / KY / -3 / 0

Hakkari / Y / -10 / 2

Sarıkamış / KY / -3 / 6

Ergan / KY / -5 / 0

Kartalkaya / KY / 7 / -6

Kartepe / KY / -1 / 1

Yalnızçam / KY / -6 / 0

Erciyes / KY / 0 / 2

Uludağ / KY / -3 / -1

Çambaşı / KY / -5 / -3

Denizli / KY / 0 / 5

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)