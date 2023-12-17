En fazla kar kalınlığı Palandöken'de: 114 santimetre

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte turizmde gözler kayak merkezlerine çevrildi.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı önem taşırken, merkezlerin arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.
En düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri
Bazı kayak merkezlerinde 17 Aralık'taki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez / (KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu) / En yüksek / En düşük
Palandöken / KY / -5 / 0
Palandöken-2 / KY / -3 / 0
Hakkari / Y / -10 / 2
Sarıkamış / KY / -3 / 6
Ergan / KY / -5 / 0
Kartalkaya / KY / 7 / -6
Kartepe / KY / -1 / 1
Yalnızçam / KY / -6 / 0
Erciyes / KY / 0 / 2
Uludağ / KY / -3 / -1
Çambaşı / KY / -5 / -3
Denizli / KY / 0 / 5
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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