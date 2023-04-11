En flörtöz ve çapkın burçlar belli oldu! Bu burçlar asla sadık kalamıyor Astrolojide bulunan 12 burcun da birbirinden farklı özellikler bulunmaktadır. Kimi burç siniriyle, kimi neşesiyle, kimi ise duygusallığı ise ön plana çıkmaktadır. Sadakat konusuna gelindiğinde de yine her burç için farklı yorum yapılmaktadır. İşte astrolojinin en flörtöz ve çapkın burçları...

Astrolojide her burcun birbirinden farklı özellikleri bulunduğu bir gerçek. Bazı burçlar sadık özellikleriyle dikkat çekerken, bazı burçlar onların tam tersi daha flörtöz tavırlarıyla bilinmektedir. İşte gözü en dışarda olan ve çapkınlıkları yediden yetmişe duyulan burçlar...

Astrolojinin en çapkın burçları belli oldu!

İlişkilerde saygı, sevgi gibi kriterler oldukça önemliyken bunun yanı sıra sadakat de oldukça önemlidir. Partnerlerin birbirlerine güvenebilmeleri ve mutlu bir ilişki sürdürebilmeleri için mutlaka sadık olmaları gerekmektedir. Fakat astrolojideki bazı burçlar sadık olabilme konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır.

1) İkizler burcu

İkizler burçları, burçlar kuşağının en eğlenceli burcu olarak bilinir. Oldukça zeki bir karaktere sahip olan İkizler burcu insanları, istedikleri takdirde zekalarını kötülüğe de kullanabilirler. Şeytan tüylü olmasıyla bilinen bu burcun insanları, flörtöz tavırlarıyla çevresindeki herkesi rahatça etki altına alabilir. Bu nedenle tüm İkizler burcu insanları olmasa da, bazıları için flörtöz ve çapkın olduğu söylenebilir. Bir İkizler burcu insanı, yalnızca gerçekten aşık olduğunda ve derin bir aşkla karşılaştığında sadık olacaktır.

2) Akrep burcu

Akrep burçları, zodyağın en tutkulu burcu olarak bilinmektedir. Özellikle cinselliğe de aşırı düşkün olarak bilinen Akrep burçları ile tutkulu bir aşk yaşamak mümkündür. Ancak Akrep burcunun negatif özelliği oldukça gizemli olmasıdır. Siz ne kadar sevildiğinizi düşünseniz de Akrep burcunun duygularını anlamak o kadar kolay değildir. Dolayısıyla size sadık olup olmadıklarını kestirmek de bir hayli zor olabilir.

3) Kova burcu

Kova burçları astrolojinin en bireysel burcu olarak bilinmektedir. Arkadaşlığa oldukça önem veren bu burcun insanları, ilişkide de asla kısıtlanmaya gelemez. Zaten bir ilişkiye zor giren Kova burçları, özellikle uzun süreli ilişkilerin onu kısıtladığını düşünür. Bunun yanı sıra Kova burçları eğer ilişkiden çok sıkılmışsa karşısındaki kişiyi aldatabilir. Ancak ilişkide rahat ve özgür olduğunu hisseden bir Kova burcu genelde aldatmaya yeltenmez.

4) Balık burcu

Astrolojinin en duygusal ve hassas burçlarından biri olarak Balık burcu, ilişkilerde aslında oldukça sadıktır. Ancak kimi Balık burcu, duygularında hızlı değişimler yaşayabilmektedir. Bu burçlar fazlasıyla hayal dünyasında yaşaması sebebiyle, gizli düşüncelerini fark etmek zordur. Romantizmden çok hoşlanan Balık burcu kadınları ve erkekleri, yalnızca gerçekten çok aşık olduğunda sadık olacaktır.