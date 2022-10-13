En güzel dini sözler: Kısa, anlamlı, uzun dini sözler nelerdir? İşte dini sözler, mesajlar!

Sevdiklerine dini mesajlar göndermek isteyenler, "En güzel dini sözler nelerdir? Kısa, anlamlı, uzun dini mesajlar nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte dini sözler ve mesajlar...

Teknolojinin ilerlemesiyle insanların iletişim kurduğu araçlarda değişkenlik gösteriyor. Gün geçtikçe bu kanallar artıyor. Artık sevgileri belli etmenin yolları çok kısa.

Günümüzde bir mesaj ile sevdiklerimizi mutlu etmek, onları hatırladığımızı belirtmek çok kolaylaştı. İnsanlara ulaşabilmek sadece birkaç dakikamızı alıyor.

Gündelik hayatımızda zaman zaman sevdiklerimizi mutlu etmek için güzel sözler göndermek isteyebiliriz. İslami sözler manevi değeri yüksek olduğu için, daha anlamlı ve etkileyici oluyor.

Güzel sözler göndermek isteyenlerin birçoğu dini sözleri tercih ediyor. Cuma, Kandil ya da dini bayramların aksine, kısa, uzun ya da resimli dini sözler ile sevdiklerimizi hatırladığımızı ifade ederiz.

Peki 2022 yılında en çok paylaşılan dini sözler nelerdir? Anlamlı, kısa, resimli ve uzun dini sözler nelerdir? İşte dini mesajlar...

En anlamlı dini sözler!

Ve ben Allah’ım… Kalbimde olan her şeyi sana emanet ettim.

Ey Rabbin yarattığın insanoğlu… Sana emredildiği gibi dosdoğru ol.

Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V)

Ne diyordu Alemlerin Efendisi (S.A.V) “Cehennemi iğne ucu kadar görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız.”

Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.

Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. Mevlana

Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz. Ömer

Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.

İslami sözler!

Ey gönül! Hakk’a Aşk’ı olmayanın, Aşk’a hakkı olur mu?

Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. Musab Bin Umeyr

Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.

Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.

"İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66)

"Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" (Müslim, Hibe, 13)



"Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur..." (İbn Hanbel, 5/411)

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace

Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali )

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarını karartma.

Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmez yürürüz. Mehmet Akif Ersoy

Gezdim yemeni sami ettim ilim talep meğer ilim bir şey değilmiş illa edep illa edep.

Müminin yanına giren, güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar.

Kendine reva gördüğünü, sana reva görmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur.