En güzel Eylül ayı mesajları

Eylül'ün ilk günleri olması sebebiyle Eylül sözleri araştırılmaya başladı. Hüzün ayı olarak kabul edilen Eylül ayı için özel anlam ve maneviyatı içeren Eylül mesajları ve sözleri haberimizde...

Sonbaharın gelişini müjdeleyen Eylül sözleri ve mesajları araştırılır hale geldi. Yazarların, şairlerin mevsimi olan aynı zamanda hüzün ayı olarak kabul edilen bu ay; ayrılıkların ya da yeni başlangıçların habercisi olarak da bilinir. İşte Eylül ayı mesajları..

EYLÜL AYI MESAJLARI

"Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..."

"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi."

"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur."

"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."

"Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar."

"Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız."

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

"Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor."

"Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti.Hoşgeldin Eylül."

"Eylül sabahının serinliğini, Yaprakların serinliğini, Ciğerlerime dolduruyorum, Sessizlik ve serinlik birleşiyor."

"Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an."

"Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"

"Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran."

"Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…"

"Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…"

"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur,Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…"

"Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."

"Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak."

"Dedim ya… Eylüldü.Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…"

"Çayı, kitapları, Eylül' ü, maviyi, denizi; seviyorum..

Ve tüm adaletsiz insanlardan eşit derecede

uzak duruyorum."

"Diğerleri mevsimdi.

Sen ise sanatsın eylül"

"Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar..."

"Bak yine Eylül geldi.

Dalların yapraklarına yüz çevirip solduğu mevsim...

Sen Eylül'sün

Ben yaprak..."