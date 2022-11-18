En Hamarat Benim gül tatlısı tarifi! Gül tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

En Hamarat Benim gül tatlısı tarifi! Gül tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

En Hamarat Benim programında bugün yarışan Seher Hanım, konuklarına gül tatlısı ikram edecek. Peki Gül tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte gül tatlısı tarifi...

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programında bugün haftanın finali yayınlanıyor.

Bu hafta son gün yarışan Seher Hanım, hazırladığı iddialı menü ile adeta ziyafet veriyor. Yemeklerin arasında dikkat çeken ise gül tatlısı oldu.

Şekli ayrı, lezzeti ayrı güzel olan gül tatlısının yapımı da çok basit. Şerbetli tatlı seven ama baklava yemekten sıkılan kişiler için gül tatlısı tarifini derledik.

İşte gül tatlısı yapımı malzemeleri ve püf noktası...

Gül tatlısı malzemeleri

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Gül tatlısı yapılışı

Gül tatlısı tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremize şeker ve suyu alarak 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.

Tatlının hamuru için uygun bir kaba, eritmiş olduğumuz tereyağı, sıvı yağı, yoğurt ve irmiği alarak çırpıcı ile çırpalım.

Üzerine vanilya, kabartma tozu ve unu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.

Hamurumuzu merdane ile kalın olmayacak şekilde açalım. Açtığınız hamuru çay bardağı ile keselim. Kesilen daireleri yarım ay şeklinde üst üste gelecek biçimde 3 tanesini koyarak rulo yapalım.

Ruloyu da bir bıçak ile ortadan ikiye keserek iki adet gül elde etmiş olalım. Tüm hamur için aynı işlemi yapalım ve tepsiye dizip ortalarına fındık batıralım.

160 derece fırında 30 dakika kadar pişirelim. Kurabiyeler sıcak iken soğumuş olan şerbeti üzerine dökelim. Afiyet olsun!

Püf noktaları