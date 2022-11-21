En Hamarat Benim içli köfte tarifi! İçli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

En Hamarat Benim içli köfte tarifi! İçli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programında içli köfte dikkat çekti. Peki içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte tam kıvamında içli köfte tarifi...

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programı bugün yeni bir hafta ve yeni yarışmacılarla ekrana geldi.

Bugün yarışan Semra Hanım, haftanın galibi olabilmek için zengin menüsüyle hünerlerini sergiledi.

Semra Hanım'ın yaptığı yemekler arasında içli köfte dikkat çekti. Yarışmanın başlamasıyla içli köfte tarifi araştırılmaya başladı.

Yöresel bir yemek olan içli köfte aslında bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulmasıdır.

Lezzetiyle herkesi büyüleyen içli köfte, Gaziantep yöresine aittir. Birçok şehirde farklı usulde yapılan içli köftenin iki türlü hazırlama yöntemi vardır. Ya haşlayarak yapılır ya da kızartılarak.

Peki herkesin severek yediği içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte içli köfte tarifi...

İçli köfte malzemeleri

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

2 çay kaşığı pul biber

3 su bardağı sıcak su

500 gram kıyma

4 adet soğan

4 çay kaşığı tuz

10 sap maydanoz

200 gram tereyağı (ya da margarin)

İsteğe göre: 1 çay kaşığı nane, kekik, karabiber, kimyon ve 2 çay kaşığı pul biber

İçli köfte yapılışı

Bulguru ve irmiği bir kapta ıslatarak yarım saat dinlenmeye bırakın. 200 gram yağı tencereye koyun ve kıymayı rengi değişene kadar pişirin.

Kıymanın her yeri rengini değiştirdikten sonra kıymanın tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin. Kıyma suyu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Kıyma suyunu çektikten sonra tencereye küp küp doğranmış soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Soğanlar da tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve istediğiniz baharatları ekleyin.

Cevizleri de ekleyerek ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyerek bir kez karıştırıp soğuması için başka bir kapa aktarın.

Tarifin başında şişmesi için bıraktığımız irmikli bulgurlu karışımı varsa bir çiğköfte tepsisine, yoksa normal bir kaba aktararak üzerine pul biber, salça, un, yumurta, yağ e 2 çay kaşığı tuzu ekleyin. Yoğurmaya başlayın.

15 dakika kadar yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirip üzerini nemli bir bezle örtün. Yarım saat kadar dinlendirin.

Hamurdan yumurtadan biraz küçük parçalar alıp yuvarlayıp top haline getirin. Baş ya da işaret parmağınız yardımıyla içini açıp harcınızı doldurun. İçli köfteleriniz haşlamaya ya da kızartmaya hazır.

Haşlama içli köfte yapılışı için bir tencereye koyduğunuz suya içli köfteleri üst üste ya da sıkışık olmayacak bir şekilde koyun. Suyuna biraz limon ya da limon tuzu katın. Köfteleri su yüzeyine çıkana kadar haşlayın. Su yüzeyine çıktıktan sonra en fazla 4-5 dakika kadar daha haşlayın.

Kızartma içli köfte yapılışı için içli köfteleri kızgın ve derin bir yağda, üst üste ya da sıkışık olmayacak bir şekilde koyun ve kızartın.

Afiyet olsun!

İçli köfte püf noktaları