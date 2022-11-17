En Hamarat Benim Özbek mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

En Hamarat Benim Özbek mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programında yapılan Özbek mantısı merak konusu oldu. Peki Özbek mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programı, yarışmacıların yaptığı yemeklerle gündeme geliyor.

En Hamarat Benim programında bu hafta yarışan yarışmacılar, Özbek yöresine ait yemekler yaptı.

Asya ülkelerinde birçok taklidi yapılan Özbek mantısı hamurun ve kıymanın muhteşem uyumlu lezzetini ortaya koyuyor.

Bugünkü bölümde dikkat çeken yemeklerden biri ise Özbek mantısı oldu. Peki Özbek mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte yağ mantısı tarifi ve püf noktaları...

Özbek mantısı malzemeleri

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Bir kaşık tuz

Yarım kilo iri kıyma

4 adet orta boy soğan

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

İstediğiniz baharatlar

Özbek mantısı yapılışı

Bir kabın içerisine unu ve tuzu koyun. Su katarak yoğurmaya başlayın. Azar azar su katınki kıvamı kaçmasın. İyice yoğurduğunuz hamur kulak memesi kıvamına gelince bırakın. Ardından soğanları kıyım kıyım kesin.

Kıyma soğan, yağ ve baharatlarla karıştırın. Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Oklavayla ince ince açın içine karışımdan katın. Çapraz bir şekilde hamurun ağzını kapatın.

Akabinde bir tencereye su doldurun. Kaynayan suyun üzerine bir süzgeç koyarak mantıları içine yetiştirin. Ardından süzgecin kapağını kapatın. Yaklaşık 40 dakika kaynamasını bekleyin. Tabağa alıp üzerine süzme yoğurt dökün.

Afiyet Olsun!

Özbek mantısı püf noktası

Dilerseniz üzerine yoğurtlu sos dökebilirsiniz.

