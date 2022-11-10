En Hamarat Benim yağ mantısı nasıl yapılır? Kayseri usulü yağ mantısı tarifi ve püf noktaları!

En Hamarat Benim yağ mantısı nasıl yapılır? Kayseri usulü yağ mantısı tarifi ve püf noktaları!

En Hamarat Benim programında yapılan Kayseri usulü yağ mantısı merak konusu oldu. Kayseri yağ mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yağ mantısı tarifi ve püf noktaları...

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programı, yarışmacıların yaptığı yemeklerle gündeme geliyor.

En Hamarat Benim programında bu hafta yarışan Kayserili yarışmacılar, Kayseri yöresine ait yemekler yaptı.

Bugünkü bölümde dikkat çeken yemeklerden biri ise yağ mantısı oldu. Peki Kayseri usulü yağ mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte yağ mantısı tarifi ve püf noktaları...

Yağ mantısı malzemeleri

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

3 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

Aldığı kadar su

İç Harcı İçin:

200 gram kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak İçin:

3 su bardağı ay çiçek yağı

Sosu İçin:

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı biber salçası

Yağ mantısı tarifi

İç Harcın Hazırlanışı:

Soğanı rondodan geçirin.

Kıyma, soğan ve baharatları bir kasede yoğurun ve iç harcınızın üzerine streç film kapatarak buzdolabında dinlendirin.

Hamurun Hazırlanışı:

2,5 su bardağı unu bir kaba eleyin.

Ilık süt, ınstant maya, yoğurt, tuz ve yumurtayı unla karıştırın.

Hamurun durumuna göre ölçülü unun kalan kısmını da ekleyin ve ele yapışmaya pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurun.

Hamuru yaklaşık 35-40 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

Mayalanan hamuru oklava yardımıyla inceltin.

Hamuru büyük kare parçalara bölün ve hazırladığınız iç harcı ortalarına doğru yerleştirin.

Bohça şeklinde kapatarak kızgın yağda kızartın.

Fazla yağı süzmesi için önce kağıt havlu üzerinde dinlendirerek emdirin.

Sosu için; tereyağını eritin ve domates püresini kızgın yağa dökün.

Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve üzerine domates sosu dökün. Kızarttığınız yağ mantılarını sosa batırarak yiyebilirsiniz.

Afiyet Olsun...

Yağ mantısı püf noktaları

Mantı hamurunda ılık su kullanarak, mayanın çözülme süresini kısaltabilirsiniz.

Kıymalı harcı streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin. Böylece lezzeti daha yoğun olacaktır.

Eğer kızartmak istemiyorsanız, mantı hamurunun üzerine tereyağı sürebilir, 180 dereceli fırında kızarana kadar pişirebilirsiniz.

Hazırladığınız yağ mantısını, pul biber, nane ve sumak ile zenginleştirmeyi unutmayın.