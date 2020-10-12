En ışıltılı hediye, pırlanta yüzük

Pırlanta yüzük ile ilgili merak edilenleri sizler için yanıtladık.

Pırlanta yüzük, pek çok kadının parmağında görmekten hoşnut olacağı bir hediyedir. Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe özel günlerde ya da yalnızca içinizden geldiğinde alabileceğiniz bir hediye olan pırlanta yüzük, nesiller boyu aktarılarak saklanmayı başarırsa aile yadigarı haline gelerek daha da anlamlanıp manevi değerini yükseltebiliyor.

Pırlanta Yüzük Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pırlanta seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu pırlanta yüzüğün kalitesidir. Pırlantaların değerlerini ve gerçekliğini tasdik eden bazı sertifikalar mevcuttur. Pırlanta seçimi yapılırken alınacak ürünün sertifikalı olmasına dikkat edilmelidir.

Modern tasarımlar, pırlanta yüzüğün kalitesini ortaya koyan noktalardan bir tanesidir. Günümüz gelişmelerini takip eden, yeni trendleri uygulayan ve hatta kendisi bu sektördeki modaya önder olan, gözleri üzerine çeken markalardan alışveriş yapmak kaliteli pırlanta yüzük satın alımlarının kapılarını açmaktadır.

Yalnızca yeni ve modern ürünler ortaya koymak değil mevcut tasarımları yenileyerek çağa ayak uydurmak da önemlidir.

Kaliteli bir pırlanta uzman ellerden çıkar. Elmasın işlenmesi ve pırlanta haline gelmesi ancak titizlikle çalışan ve yetenekli kişilerin ellerinde mümkün olmaktadır.

Pırlanta yüzük kim için alınacaksa o kişinin zevkine uygun seçim yapılmalıdır. İstekler ve beğeniler doğrultusunda çeşitli pırlanta yüzük modelleri ortaya çıkmıştır. Tektaş, Beştaş, Baget, Coronet, Tamtur gibi modellerden ve bu modellerin içerdiği farklı tasarımlardan kişisel zevklere en uygun pırlanta yüzüğü bulmak daha kolaydır.

Tektaş Pırlanta

Pırlanta denildiğinde insanların aklına ilk tektaş pırlanta yüzükler gelmektedir. Tektaş yüzükler, çok sayıda taşa ihtiyaç duymayan, abartıdan uzak, şıklığını sadeliğinden alan yüzüklerdir ve tam olarak bu nedenle yüzyıllar geçse bile popülaritesinden ve kendine has tarzından asla ödün vermeyecek bir tasarım olarak insanların beğenisine sunulmaktadırlar.

Neden Tektaş Pırlanta

Tektaş pırlanta yüzükler güzelliğini sadeliklerinden aldıkları için her zaman alıcı bulacak ve modası geçmeyecek tasarımlardır.

Abartılı bir tasarıma sahip olmadığı için özellikle sadeliği seven kişiler beğenerek takabilirler. Eğer sevgiliniz, eşiniz, anneniz veya kız kardeşiniz büyük taşları ve fazla ihtişamı sevmiyorlarsa hediye olarak tektaş pırlantayı tercih edebilirsiniz.

Her bütçeye uygun bir tektaş pırlanta yüzük bulmak mümkündür çünkü herkes tarafından tektaş yüzüklere inanılmaz bir rağbet vardır.

Pırlanta boyutu farklı büyüklüklerde olan pek çok model bulunur. İstenilen büyüklükte tektaşa sahip pırlanta yüzükler kişisel zevklere göre seçilebilir.

Özel davetler için hazırlanan kombinlerine şıklık ve zerafet katar.

Craft Pırlanta

Baget Pırlanta Nedir?

Baget, yüzüğün kesim şekline verilen isimdir. Bu nedenle bu tarz yüzükler baget pırlanta yüzük olarak anılır olmuştur. Klasik yüzüklerden farkı uzun ve dikdörtgen bir şekilde kesim yapılmış olmasıdır. Bir yüzüğü çekici kılan unsurlardan en önemlisi yüzüğün modern tarzı olduğu için, baget pırlantalar son dönemlerin gözde ürünlerinden olmuş, özellikle de evlilik tekliflerinin yıldızı haline gelmiştir.

Neden Baget Pırlanta?

Dikdörtgen ve uzun kesimin ortasına konan taş, bu kesim nedeniyle daha da ortaya çıkar ve göz alıcı bir hale bürünür.

Sıradanlıktan uzak bir tasarım olduğu için pek çok kişinin ilgisini çekmektedir.

Zarafeti ve ihtişamı ortaya çıkaran en güzel modellerden bir tanesidir.

Craft Pırlanta baget yüzükleri uzman ellerce işlendiği için ortaya göz alıcı ve zarif ürünler ortaya çıkar.

Diğer Pırlanta Yüzük Modelleri

Elmasın işlenerek pırlanta haline gelmesi ve şıklığın, zarafetin, ihtişamın en büyük temsilcisi olması elbette titizlik gerektiren bir çalışmayı gerektirir. Usta eller harikalar yaratarak kadınların bakmaktan kendilerini alamayacakları, erkeklerin sevdiklerine güzel bir hediye alternatifi olarak bulacakları farklı çeşitlerde yüzükler tasarlar ve ortaya çıkarırlar. Usta elleriyle ortaya kaliteli ürünler koyan Craft Pırlanta, tektaş ve baget pırlanta modelleri dışında beştaş, tamtur ve coronet pırlanta modelleriyle de başarıyı yakalayarak müşterilerini mutlu etmeyi başarmaktadır.

Craft Pırlanta Neden Güvenilir Bir Marka?