En iyi cevizli sucuk hangi ilde yapılıyor tartışması

Elazığ'da orcik, Malatya'da köme... Türkiye'nin birçok ilinde yapılan cevizli sucuk, üreticileri zaman zaman iddialı atışmalara sokabiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında enfes lezzetler var. İllere göre bu lezzetlerin yapılışları da değişiklik gösterebiliyor. Ancak her üretici, en iyi ürünün kendi ilinde olduğunu savunmaktan vazgeçmiyor. Bu inatlaşmalar nedeniyle kimi zamanlar tatlı atışmalar yaşanıyor.

CEVİZLİ SUCUK NEREDE MEŞHUR

İstanbul'da cevizli sucuk olarak satılan lezzete; Elazığ'da orcik, Malatya'da köme, Kahramanmaraş'ta köpük sucuğu deniyor. Artvin ve Gümüşhane'de de fazlasıyla üretilip tüketilen cevizli sucuk, bu illerde de köme olarak isimlendirilmiş.

Bu iller arasında yaşanan tartışmaları yeniden alevlendirecek bir çıkış Elazığ'dan geldi.

ELAZIĞ'DAN ÜLKE GENELİNE..

İnşaat mühendisliği okuduktan sonra baba mesleğine yönelen 26 yaşındaki Ahmet Altunyuva, orcik yapıp para kazanmaya başladı.

Köylerde vatandaşların önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor, ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına defalarca batırılarak asılıp güneşte kurutulduktan sonra hazır hale getiriliyor. Elazığ'da hazırlanıp ülke geneline gönderilen orcik, firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderilerek kente önemli bir ekonomik kazanç sağlanıyor.

Elazığ'da orcik için mesai başladı ViDEO

CEVİZLİ SUCUK NASIL YAPILIYOR

Orciğin yapım aşamalarından bahseden Altunyuva, “Cevizi hasat ettik, sonra kırıp ipe diziyoruz ve cevizlerin kurumasını bekliyoruz. Kuruyunca bunu üzümden pişirdiğimiz bulamaçla birleştirerek orcik elde ediyoruz. Bu işlem yaklaşık 5 gün sürüyor. Bu süre içerisinde günde 1 kez bulamaça batırıp güneşe karşı asıyoruz. Kuruduktan sonra ikinci gün tekrar aynı işlemi yapıyoruz ve böyle 4 gün boyunca devam edip kuruduktan sonra ürünümüzü elde ediyoruz. Daha sonra bir hafta güneşte beklettikten sonra kesip ihtiyacımızı karşılamak üzere depomuza bırakıyoruz” diye konuştu.

EN İYİ CEVİZLİ SUCUK ELAZIĞ'DA MI

Küçük yaşlardan itibaren bu işi yaptığını belirten Baba İbrahim Altunyuva, en iyi cevizli sucuğun Elazığ'da yapıldığını savunuyor.