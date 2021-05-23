En iyi İstanbul paintball yerleri

Son zamanların popüler sporu paintballun, ülkemizde İstanbul’da doğduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de Türkiye’nin en güzel paintball yerleri İstanbul’dadır.

Güzel ormanlık alanlarda kurulan paintball sahalarının yanı sıra şehir merkezini tercih edenler içinde, şehre yakın nezih yerler bulunmaktadır. Her kesimin kendini ait hissedebileceği İstanbul paintball yerleri gündüz ve gece saatlerinde hizmet vermektedir.

Profesyonel oyuncuların oynayabileceği sahaların yanı sıra paintball sahalarının içinde amatör oyuncuların rahat edebileceği özel kurulum sahalar vardır. İstanbul paintball yerleri ana yollara yakın oldukları için oldukça ulaşılabilir ve kolay bulunabilirlerdir. Arkadaşlarınızla yapacağınız paintball etkinliği için sahalarımıza gelmeden önce takımınızı ayarlamanız yeterli olacaktır.

Marmara Paintball Sahaları

Marmara Paintball sahaları neredeyse İstanbul’un her ilçesinde bulunan özel yerlerden oluşur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1.Beylikdüzü Paintball

Hem paintball’a yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için tasarlanabilir ergonomik siperlikleri bulunmaktadır. Oyuncuların keyif alabileceği geniş bir alan içine kurulmuştur. Doğanın içinde istanbul’un en güzel ormanlarının ev sahipliği yaptığı bu sahalarda sadece paintball oynamakla kalmazsınız. Oyundan sonra piknik masalarında bir şeyler yiyebilir ve eğlenceli zaman geçirmeye devam edebilirsiniz.

2.Büyükçekmece Paintball

İstanbul’un en gözde yerlerine yakın bir sahada paintball oynamak isterseniz Büyükçekmece paintball sahasından hemen rezervasyon yaptırabilirsiniz. Büyükçekmece paintball sahası doğası ve en güzel siperleriyle eğlenceli bir paintball geçirmenizi sağlayacak İstanbul Paintball Yerlerinden biridir.

3.Çatalca Paintball

Marmara Paintball çatalca sahası, paintball İstanbul Avrupa Yakası sahalarının içinde doğada, şehir merkezinden uzak bir alanda kurulmuştur. 14 dönüm içinde bulunan çam ormanları, paintball oynarken ruhunuzu da katabileceğiniz adete doğal bir vadiyi oluşturur. 50’ye yakın piknik masası bulunan sahalarda arkadaşlarınızla paintball oynayarak ve piknik yaparak gün boyu güzel zaman geçirebilirsiniz.

4.Fatih Paintball

Eğer paintball sahaları içinde, şehir merkezine yakın bir yer arıyorsanız. Tercihiniz Fatih ya da Şişli paintball sahalarımız olabilir. Bu yerlerden Marmara Paintball merkez ofisine de ulaşım oldukça kolaydır. İş ve okul arkadaşlarınızla takımlarınızı oluşturarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bu sayede iş ya da okul çıkışı paintball oynayarak hem sporunuzu yapıp hem de eğlenebilirsiniz.

İstanbul’un En Uygun Paintball Fiyatı

Marmara Paintball sahaları’nın her birinde kaliteli ekipmanlarla uygun fiyatlar sunarak hizmet vermekteyiz. İstanbul paintball yerleri içinde donanımlı ve yenilikçi sahalarla hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün paintball sahalarımızı en yüksek keyfi alacağınız şekilde dizayn ediyoruz. Paintball sahalarımız, ulusal düzeyde turnuvaların yanı sıra uluslararası turnuvaların da yapılmasına uygundur. Siz de hiç zaman kaybetmeden takımlarınızı hazırlayıp, sıra beklemeden ön rezervasyon yaptırabilirsiniz.

https://www.marmarapaintball.com/