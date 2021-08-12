En kıymetlisi: Levant kalite fındık ne demek?

En kıymetlisi: Levant kalite fındık ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın levant kalite fındığın 14 liradan alınacağını duyurması ile birlikte vatandaşlar "levant ne demek" merak ediliyor. İşte levan kalite fındık hakkında bilgiler...

2021 yılı fındık alım fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme gelen elvant kalite fındık nedir merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." ifadeleri üzerine Levant kalite nedir, Levant kalite fındık nedir? araştırılıyor.

Daha az yağ içermesi ile bilinen levant kalite fındık nedir? İşte detaylar...

LEVANT KALİTE FINDIK NE DEMEK?

Levan fındık, Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir.

Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.