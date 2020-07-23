Tercihi Ege’den yana olanlar için en özel konaklama önerileri ve Bodrum otel fiyatları

Ülkemizin yaz aylarında turizm potansiyeli en yüksek bölgeleri arasında yer alan Ege, çiftlerden çocuklu ailelere, doğaseverlerden eğlence tutkunlarına kadar farklı zevk ve beklentilere sahip binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Ege Bölgesi’nde tatil seçenekleri denince kuşkusuz akla ilk gelen nokta ise Bodrum olacaktır.

Merkezinde 24 saat eğlence dolu tatillere ev sahipliği yapan Bodrum, çevresinde ise eşsiz bir doğayı misafirlerine cömertçe sunmaktadır. Masmavi sular, birbirinden güzel plajlar, Ege mutfağından özel lezzetler sizin de tatil hayallerinizi süslüyorsa yüzlerce tesisi inceleyebilir ve Bodrum otel fiyatları hakkında detaylı bilgi alarak, zevkinize ve bütçenize en uygun tesisi seçebilirsiniz.

Tercihi Tatil Köyünden Yana Olanlar İçin Eşsiz Bir Deneyim: Bodrum Park Resort





Bodrum Yalıçiftlik’te hizmet veren Bodrum Park Resort, yeşili bol alanı ve masmavi denizi kucaklayan konumu ile ilçenin en dikkat çeken tesisleri arasında yer almaktadır. 288 odaya sahip tesis konuklarını ultra her şey dahil konseptinde ağırlamaktadır. Denize sıfır konumu ile avantaj sağlayan Bodrum Park Resort’un konukları için özel plajı bulunmaktadır. Tercihi havuzdan yana olan konuklar içinse 3 adet açık yüzme havuzu ve aquapark hizmet vermektedir. Ana restoranda sınırsız açık büfe seçeneklerinin yanı sıra tesis bünyesinde hizmet veren 3 adet a la carte restoran ise misafirlerini en seçkin lezzetler eşliğinde ağırlamaktadır. Zengin aktivite seçeneklerini değerlendirerek, dolu dolu bir Ege tatili geçirmek isterseniz, tercihinizi Bodrum Park Resort’tan yana yapabilirsiniz.

Sadece Yetişkinler İçin: Voyage Bodrum





Bodrum’un berrak denizi ile hayranlık uyandıran Bardakçı Koyu’nda hizmet veren Voyage Bodrum, sadece yetişkin konuklarını ağırlayarak, sakin bir atmosfer sağlamaktadır. Bu yönü ve özel hizmet seçenekleri ile balayı çiftlerinin de vazgeçilmez durakları arasında yer alan tesis, ultra her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Denize sıfır konumda yer alan Voyage Bodrum’un Mavi Bayraklı kum plajı, yılın tüm yorgunluğunu unutturacak bir serinleme deneyimi yaratmaktadır. Plaja alternatif olarak tesis bünyesinde 1 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Tatilinde deniz – kum – güneş keyfinin ötesini yaşamak isteyen konuklar için hamam, sauna, masaj ve terapi olanakları sunulurken, a la carte restoran ise en romantik akşam yemeklerine ev sahipliği yapmaktadır. Tatil tercihiniz yalnızca yetişkinlere hizmet veren otellerden yanaysa, Voyage Bodrum unutulmaz bir konaklama deneyimi için sizleri beklemektedir.

Burada Kendinizi Özel Hissedeceksiniz: Mandarin Oriental Bodrum





Adını yansıtan atmosferi ile dikkat çeken noktalardan Cennet Koyu’nda hizmet veren Mandarin Oriental Bodrum, lüks tatil anlayışının en özel örnekleri arasında yer almaktadır. Konuklarını oda kahvaltı konseptinde ağırlayan tesisin, standart odalarının yanı sıra 2 – 7 kişi kapasiteli lüks süitleri kusursuz tatil anıları için özel olarak tasarlanmıştır. Denize sıfır konumda yer alan Mandarin Oriental Bodrum’un 2 adet özel plaj ve 3 adet ortak yüzme havuzunun yanı sıra, özel havuzlu süitleri gerçek bir dinlenme deneyimi yaşatmaktadır. 3 adet a la carte restoranı ile konuklarına en özel lezzetleri sunan tesisin zengin terapi seçeneklerine sahip SPA bölümünün yanı sıra VIP SPA süiti hizmet vermektedir. Tüm yılın yoğun temposunun sonunda kendinizi ödüllendirmek ve sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak isterseniz Mandarin Oriental Bodrum’u incelemeniz önerilmektedir.

Her noktasında, birbirinden özel konaklama seçenekleri ile hem yerli hem de yabancı turistin vazgeçilmez durakları arasında yer alan Bodrum’un tüm seçkin otellerini değerlendirmek için otelleri.net sayfasına göz atabilir, hayalinizdeki tatili gerçeğe dönüştürebilirsiniz.